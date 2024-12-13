Steigern Sie die Compliance mit einem Policy Development Insights Video Maker

Nutzen Sie AI-Avatare, um komplexe Richtlinieninformationen zu vereinfachen und das Compliance-Training und die Kommunikation zu verbessern.

536/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges "Bildungserklärungsvideo" für neue Mitarbeiter, das sich auf "Compliance-Training & Kommunikation" rund um Datenschutzbestimmungen konzentriert. Dieses Video sollte ansprechende, szenariobasierte Visualisierungen mit einer freundlichen, informativen Stimme enthalten, die Best Practices in realen Situationen demonstriert. Nutzen Sie HeyGens "Text-to-Video aus Skript"-Funktion, um Schulungsmaterialien schnell in ein dynamisches Video umzuwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 45-sekündiges "Regulatory Insights"-Update-Video für Rechtsteams und das obere Management, das die wichtigsten jüngsten Änderungen in der Finanzpolitik zusammenfasst. Der visuelle Stil sollte autoritär und datengetrieben sein, mit klaren Textüberlagerungen und Diagrammen, begleitet von einer anspruchsvollen, informativen Stimme. Verwenden Sie HeyGens "Voiceover-Generierung", um einen konsistenten und professionellen Audioton in allen Updates sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 30-sekündiges "Erklärungsvideo" für externe Stakeholder, das demonstriert, wie ein neuer "Policy Development Insights Video Maker" die Kommunikation vereinfachen kann. Das Video sollte einen zugänglichen und animierten visuellen Stil haben, mit einfachen Metaphern und einer warmen, zugänglichen Stimme, um komplexe Konzepte verständlich zu machen. Maximieren Sie die Effizienz, indem Sie dieses Video mit HeyGens "Vorlagen & Szenen" für eine schnelle Produktion erstellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert Ihr Policy Development Insights Video Maker

Verwandeln Sie mühelos komplexe Richtlinieneinblicke in ansprechende, klare und konforme Videos. Optimieren Sie die Kommunikation und verbessern Sie das Verständnis mit AI-gestützten Tools.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Richtlinienskript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihren Richtlinientext oder Einblicksskript in den HeyGen-Editor einfügen. Unsere Text-to-Video aus Skript-Technologie bereitet Ihre Inhalte sofort für die visuelle Erstellung vor.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Szene
Wählen Sie aus verschiedenen AI-Avataren, um Ihre Richtlinieneinblicke zu präsentieren. Ergänzen Sie Ihren gewählten Avatar mit passenden Szenen und Visualisierungen, die die Klarheit erhöhen.
3
Step 3
Erzeugen Sie ein professionelles Voiceover
Verbessern Sie Ihr Video mit einer natürlich klingenden Voiceover-Generierung. Unsere AI erstellt klare und konsistente Erzählungen, um sicherzustellen, dass Ihre Richtlinieneinblicke effektiv kommuniziert werden.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Richtlinenvideo
Finalisieren Sie Ihr Video mit Leichtigkeit. Unser End-to-End-Videoerstellungsprozess sorgt für ein professionelles, hochwertiges Ergebnis, das Ihre Richtlinieneinblicke für jedes Publikum bereit macht.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Richtlinieninformationen

.

Verwandeln Sie komplexe regulatorische Einblicke und Richtliniendetails in klare, prägnante und verständliche Videoinhalte.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen komplexe Richtlinieninformationen in ansprechende Videos umwandeln?

HeyGen nutzt seine AI-Video-Maker-Fähigkeiten, um komplexe Richtliniendetails und regulatorische Einblicke in klare, ansprechende Erklärungsvideos zu verwandeln, die komplexe Informationen für Ihr Publikum verständlich machen.

Wie ist der Prozess von HeyGen zur Erstellung von AI-gestützten Videos?

HeyGen vereinfacht die End-to-End-Videoerstellung, indem Sie einfach Ihr Skript eingeben, aus verschiedenen AI-Avataren wählen und polierte Videos mit realistischer Voiceover-Generierung aus Text erstellen können.

Kann HeyGen für die Erstellung von Marketingvideos oder Compliance-Training verwendet werden?

Absolut. HeyGen fungiert als kreativer Motor und bietet anpassbare Vorlagen und AI-gesteuerte Tools, die sich perfekt für die Produktion von leistungsstarken Marketingvideos und wesentlichem Compliance-Training & Kommunikation eignen.

Unterstützt HeyGen erweiterte visuelle Anpassungen für Videos?

Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Farben zu integrieren, zusammen mit anpassbaren Vorlagen, um Videos mit infografikähnlichen Visualisierungen für ein professionelles Aussehen zu erstellen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo