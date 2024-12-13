Erstellen Sie ein 45-sekündiges ansprechendes Video für neue Mitarbeiter, das als Onboarding-Video grundlegende Themen zur Einhaltung der Unternehmensrichtlinien wie bewährte Praktiken im Umgang mit Daten vorstellt. Dieses Video sollte einen freundlichen AI-Avatar zeigen, der die wichtigsten Konzepte in einem einladenden Ton erklärt, unter Verwendung von HeyGens Voiceover-Generierung für eine konsistente Erzählung, präsentiert in einem sauberen, professionellen visuellen Stil und mit einer aufmunternden Hintergrundmusik.

