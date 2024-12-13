Generator für Richtlinien-Compliance-Videos: Schulungen optimieren

Ermöglichen Sie HR-Teams, ansprechende Compliance-Videos schneller mit AI-Avataren zu erstellen, um hohe Mitarbeiterbindung und Verständnis zu gewährleisten.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges ansprechendes Video für neue Mitarbeiter, das als Onboarding-Video grundlegende Themen zur Einhaltung der Unternehmensrichtlinien wie bewährte Praktiken im Umgang mit Daten vorstellt. Dieses Video sollte einen freundlichen AI-Avatar zeigen, der die wichtigsten Konzepte in einem einladenden Ton erklärt, unter Verwendung von HeyGens Voiceover-Generierung für eine konsistente Erzählung, präsentiert in einem sauberen, professionellen visuellen Stil und mit einer aufmunternden Hintergrundmusik.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo für alle aktuellen Mitarbeiter als jährliche GDPR-Auffrischung. Das Video sollte komplexe Vorschriften in leicht verständliche Punkte aufschlüsseln, indem HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript verwendet wird, um Genauigkeit zu gewährleisten, ergänzt durch klare Untertitel und eine moderne, aber seriöse Ästhetik mit einer ernsthaften, aber zugänglichen Stimme und informativen Grafiken.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video für Mitarbeiter, die eine schnelle Anleitung zur aktualisierten Spesenabrechnungspolitik benötigen, mit dem Ziel, maximale Mitarbeiterbindung zu erreichen. Der visuelle Stil sollte hell und dynamisch sein, unter Einbeziehung von Unternehmensbranding-Kontrollen und Nutzung professioneller Videovorlagen und Szenen aus HeyGens Bibliothek, unterstützt von einer klaren, prägnanten Stimme, die die Benutzer durch die wesentlichen Schritte führt.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 50-sekündiges Video zur Einhaltung der Richtlinien, das das Bewusstsein für die neuen ethischen Verhaltensrichtlinien in der gesamten Belegschaft fördert. Dieses inspirierende Stück sollte verschiedene AI-Avatare verwenden, die verschiedene Szenarien veranschaulichen, und HeyGens Fähigkeit zur Größenanpassung und zum Export von Seitenverhältnissen demonstrieren, um eine nahtlose Verteilung über verschiedene interne Kommunikationskanäle zu gewährleisten, während ein ethischer und professioneller visueller Ton mit einem motivierenden Soundtrack beibehalten wird.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Generator für Richtlinien-Compliance-Videos funktioniert

Erstellen Sie schnell und effizient professionelle, ansprechende Richtlinien-Compliance-Videos, um sicherzustellen, dass Ihr Team wichtige Vorschriften und Verfahren versteht.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Richtlinienskript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihren Richtlinientext in HeyGens Text-zu-Video-Funktion einfügen, um sofort ein Entwurfsvideo aus Ihrem Skript zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Agenten
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu repräsentieren und Ihre Schulungsinhalte für Mitarbeiter ansprechender zu gestalten.
3
Step 3
Passen Sie Ihr Branding an
Passen Sie Ihr Video mit Branding-Kontrollen an, um das Logo, die Farben und andere visuelle Elemente Ihres Unternehmens für ein konsistentes Erscheinungsbild zu integrieren.
4
Step 4
Exportieren für die Verteilung
Nutzen Sie die Größenanpassung und den Export von Seitenverhältnissen, um Ihr Video für verschiedene Plattformen vorzubereiten und eine nahtlose Verteilung an HR-Teams und Mitarbeiter zu gewährleisten.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entmystifizieren Sie komplexe Vorschriften

Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um komplexe Richtliniendetails und rechtliche Vorschriften wie GDPR zu vereinfachen und klare und prägnante Erklärvideos für alle Mitarbeiter zu erstellen.

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Compliance-Schulungsvideos helfen?

HeyGen verwandelt Compliance-Schulungen in ansprechende Inhalte, indem es seine AI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktion nutzt. Es fungiert als leistungsstarker Generator für Richtlinien-Compliance-Videos, der trockene Themen für Mitarbeiter leichter verdaulich und wirkungsvoller macht.

Unterstützt HeyGen das Branding für Unternehmensvideomaterialien?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Benutzern ermöglichen, Materialien mit Firmenlogos und spezifischen Farbschemata anzupassen. Dies stellt sicher, dass alle Videos Ihres HR-Teams, einschließlich Onboarding- und Erklärinhalte, eine konsistente Markenidentität beibehalten.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI-Video-Agenten für die schnelle Inhaltserstellung?

HeyGen optimiert die Videoproduktion, indem es als effizienter AI-Video-Agent fungiert, der Text in Video mit realistischen AI-Avataren und professionellen Voiceovers umwandelt. Seine intuitive Benutzeroberfläche und die vielfältigen Videovorlagen beschleunigen die Erstellung von hochwertigen, ansprechenden Inhalten.

Kann HeyGen das Mitarbeiterengagement für kritische Schulungsthemen verbessern?

HeyGen verbessert das Mitarbeiterengagement für wichtige Richtlinien-Compliance- und GDPR-Schulungen erheblich durch dynamische Visuals und fesselnde Erzählungen. Indem komplexe Informationen visuell ansprechend gemacht werden, wird ein besseres Verständnis und eine bessere Behaltensleistung bei den Mitarbeitern sichergestellt.

