Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 2-minütiges umfassendes Erklärvideo zu Richtlinien, das sich an externe Interessengruppen und Partner richtet und die Auswirkungen und Vorteile einer neuen Nachhaltigkeitsinitiative detailliert beschreibt. Verwenden Sie einen informativen und ansprechenden visuellen Stil, integrieren Sie relevante Statistiken und Bildschirmgrafiken aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, zusammen mit einer klaren, professionellen Voiceover-Generierung. Dieses Erklärvideo zu Richtlinien sollte die strategische Vision und die praktischen Auswirkungen klar artikulieren.
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video zu Richtlinienänderungen für den öffentlichen Konsum auf sozialen Medienplattformen, das eine geringfügige Aktualisierung einer Kundenservice-Richtlinie anspricht. Der visuelle und akustische Stil sollte dynamisch und lebhaft sein, mit schnellen Schnitten und prominenten Untertiteln, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten. Nutzen Sie HeyGens Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren von Seitenverhältnissen, um den Inhalt für verschiedene Plattformen zu optimieren und sicherzustellen, dass die Kernbotschaft des Richtlinienänderungsvideo-Makers für ein breites Publikum leicht verständlich ist.
Gestalten Sie ein 1,5-minütiges Schulungsvideo, das sich auf die schrittweise Umsetzung einer neuen internen Sicherheitsrichtlinie konzentriert und für alle aktuellen Mitarbeiter und Neueinstellungen gedacht ist. Das Video sollte einen freundlichen, illustrativen animierten Erklärvideo-Stil annehmen, wobei HeyGens Vorlagen und Szenen verwendet werden, um komplexe Informationen klar durch ansprechende visuelle Darstellungen zu präsentieren. Ein AI-Avatar kann die Zuschauer durch jede Phase führen und ein konsistentes und zugängliches Lernerlebnis für dieses wichtige Schulungsvideo bieten.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Richtlinien-Schulung & Bildung.
Entwickeln und verteilen Sie effizient Schulungsvideos zu neuen Richtlinien, um ein breites Verständnis bei Mitarbeitern oder Interessengruppen sicherzustellen.
Erklärung komplexer Richtlinien.
Übersetzen Sie komplexe Richtlinienänderungen in leicht verständliche Video-Erklärungen, um das Verständnis und die Klarheit für alle Zielgruppen zu verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Videos zu Richtlinienänderungen?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Videoerstellung, um Skripte effizient in professionelle Videos zu Richtlinienänderungen zu verwandeln. Unsere Plattform verwendet realistische AI-Avatare und nahtlose Text-zu-Video-Funktionen, um Ihren Videoproduktions-Workflow erheblich zu optimieren.
Können HeyGen-Videos an das Branding unseres Unternehmens angepasst werden?
Absolut! HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, einschließlich benutzerdefinierter Vorlagen und Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos perfekt mit der Ästhetik Ihres Unternehmens übereinstimmen. Sie können problemlos Ihre Logos, Farben und andere Markenelemente integrieren, um ein konsistentes Erscheinungsbild zu gewährleisten.
Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen für globale Zielgruppen?
HeyGen unterstützt das Erreichen globaler Zielgruppen durch fortschrittliche Voiceover-Generierung in mehreren Sprachen und automatische AI-Untertitel. Diese intuitiven AI-Tools stellen sicher, dass Ihre Richtlinienankündigungen und Schulungsvideos weltweit zugänglich und wirkungsvoll sind.
Wie kann HeyGen helfen, ansprechende Erklärvideos zu Richtlinien schnell zu erstellen?
HeyGen beschleunigt die Erstellung ansprechender Erklärvideos zu Richtlinien, indem es eine reichhaltige Medienbibliothek und eine effiziente Text-zu-Video-Konvertierung bietet. Unsere Plattform umfasst auch die Größenanpassung und den Export von Seitenverhältnissen, sodass Sie Inhalte schnell für verschiedene soziale Medienkanäle und Plattformen anpassen können.