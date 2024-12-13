Stellen Sie sich vor, Sie erstellen einen urkomischen 30-Sekunden-Sketch, in dem eine alltägliche Person unerwartet zum Helden in einem komödiantischen Szenario als "Polizeibeamter Video-Ersteller" wird, konzipiert für Nutzer sozialer Medien und Humorliebhaber. Der visuelle Stil sollte hell und cartoonartig mit übertriebenen Soundeffekten sein, während die Audioelemente einen heiteren, schnellen Soundtrack beinhalten. Nutzen Sie HeyGen's leistungsstarke "KI-Avatare", um Ihre Charaktere zum Leben zu erwecken, was den Erstellungsprozess unglaublich spannend und spaßig macht.

Video erstellen