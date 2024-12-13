Ihr ultimativer Generator für Kassensystem-Trainingsvideos

Erstellen Sie ansprechende Trainingsvideos schneller als je zuvor. Verwandeln Sie Ihre Skripte in professionelle Videos mit der einfachen Text-zu-Video aus Skript-Funktionalität.

478/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Anleitungsvideo für bestehende Verkaufsmitarbeiter, das "Trainingsvideo-Vorlagen" nutzt, um schnell die Integration eines neuen Treueprogramms im POS zu demonstrieren. Dieses Video sollte einen lebhaften visuellen Stil mit lebendigen "anpassbaren Szenen" und energetischer Hintergrundmusik haben, um die vielseitigen "Vorlagen & Szenen" von HeyGen für die schnelle Inhaltserstellung zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein anspruchsvolles 60-sekündiges "POS-System-Übersichtsvideo" für Filialleiter und erfahrene Mitarbeiter, das fortschrittliche Funktionen des Bestandsmanagements detailliert beschreibt. Die Präsentation sollte autoritativ, aber zugänglich sein, präsentiert von einem "AI-Sprecher" mit einem tiefen, informativen Ton, der die robuste "Sprachgenerierung"-Fähigkeit von HeyGen für hochwertige Schulungsinhalte hervorhebt.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein praktisches 50-sekündiges Tutorial für alle Mitarbeiter, das zeigt, wie man Rückgaben effizient mit dem POS abwickelt, unterstützt von einem "AI-Sprachschauspieler". Dieses Video sollte einen klaren, schrittweisen visuellen Stil haben, der sich auf klare Bildschirmaufnahmen der POS-Oberfläche konzentriert, direkt über die "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion von HeyGen generiert, um genaue und konsistente Anleitungen zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Kassensystem-Trainingsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie schnell ansprechende und informative POS-System-Übersichtsvideos für Ihre Mitarbeiter mit AI-gestützten Tools und anpassbaren Funktionen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie mit der Auswahl einer professionellen "Trainingsvideo-Vorlage" aus unserer vielfältigen Bibliothek von "Vorlagen & Szenen". Geben Sie Ihr Skript ein, um die Funktionen Ihres POS-Systems zu skizzieren.
2
Step 2
Passen Sie Ihren Präsentator an
Steigern Sie die Attraktivität Ihres Videos, indem Sie aus verschiedenen "AI-Avataren" wählen, die als Ihr Expertenführer fungieren und Ihr Team zum Leben erwecken.
3
Step 3
Fügen Sie eine ansprechende Erzählung hinzu
Nutzen Sie die fortschrittliche "Sprachgenerierung", um klare und professionelle "Sprachübertragungen" hinzuzufügen, die ein umfassendes Verständnis Ihrer Schulungsinhalte gewährleisten.
4
Step 4
Verfeinern und exportieren
Überprüfen Sie Ihr fertiges Video auf Genauigkeit und Engagement. Verwenden Sie schließlich "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um hochwertige "Trainingsvideos" an Ihre Mitarbeiter zu liefern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe POS-Themen

.

Entmystifizieren Sie komplexe POS-Systemoperationen und technische Verfahren, um das Lernen für alle Mitarbeiter zugänglich zu machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie verbessern HeyGens AI-Avatare kreative Trainingsvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und AI-Sprecher, um Skripte in ansprechende AI-Trainingsvideos zu verwandeln, die eine kreative und dynamische Art bieten, Informationen zu vermitteln. Diese digitalen Präsentatoren machen komplexe Themen für die Zuschauer zugänglicher und visuell ansprechender.

Kann HeyGen effizient professionelle Trainingsvideos für Mitarbeiter erstellen?

Ja, HeyGen dient als leistungsstarker Trainingsvideo-Generator, der es Marketing- und HR-Teams ermöglicht, schnell hochwertige Trainingsvideos für Mitarbeiter zu erstellen. Mit AI-gestützten Tools und einer Vielzahl von Trainingsvideo-Vorlagen wird die Produktionszeit erheblich verkürzt, ohne die Professionalität zu beeinträchtigen.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung anpassbarer POS-System-Übersichtsvideos?

HeyGen bietet robuste Funktionen zur Erstellung detaillierter POS-System-Übersichtsvideos, einschließlich anpassbarer Szenen und Branding-Kontrollen, um sich an die Identität Ihres Unternehmens anzupassen. Sie können Ihre eigenen Medien einfach integrieren oder die umfangreiche Stock-Bibliothek nutzen, um informative und gebrandete AI-Trainingsvideos zu produzieren.

Bietet HeyGen fortschrittliche Sprachübertragungen und Untertitel für ansprechende AI-Trainingsvideos?

Absolut, HeyGen bietet hochwertige Sprachübertragungen und einen AI-Untertitel-Generator, um sicherzustellen, dass Ihre AI-Trainingsvideos vollständig zugänglich und ansprechend sind. Sie können aus verschiedenen AI-Sprachschauspieler-Optionen wählen, um den Ton und Stil Ihres Inhalts perfekt anzupassen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo