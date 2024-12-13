Ja, HeyGen bietet eine robuste Voiceover-Generierung für ausdrucksstarke Erzählungen, die es Ihnen ermöglicht, aus verschiedenen Stimmen zu wählen, um den Ton Ihres Gedichts zu treffen. Darüber hinaus umfasst unsere Plattform automatische Untertitelung, die Ihre Poesie-Video-Maker-Kreationen für alle Zuschauer zugänglich macht.