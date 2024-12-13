Effizienz freischalten mit einem PMP-Trainingsvideo-Generator

Verwandeln Sie Ihre PMP-Trainingsskripte schnell in hochwertige Videoinhalte mit unserer leistungsstarken Text-zu-Video-AI-Plattform und sparen Sie Zeit und Ressourcen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges technisches Tutorial für E-Learning-Inhaltsersteller, das erklärt, wie man Compliance-Schulungen effizient aktualisiert. Es zeichnet sich durch einen modernen, instruktiven visuellen Stil aus, der durch gebrauchsfertige Vorlagen und Szenen sowie dynamisch generierte Untertitel/Captioning verbessert wird, um Zugänglichkeit und Klarheit zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Onboarding-Video für Mitarbeiter, das neue Mitarbeiter mit den Kernwerten des Unternehmens vertraut macht. Es richtet sich an HR-Abteilungen und neue Teammitglieder mit einer einladenden, markengerechten visuellen Ästhetik und konsistenter Voiceover-Generierung, um eine einheitliche Markenbotschaft in allen Kommunikationsmitteln sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 2-minütiges Erklärvideo für globale Unternehmen über die Vorteile agiler Methoden in der Projektausführung. Komplexe Informationen werden in eine prägnante, visuell ansprechende Präsentation mit klarer Erzählung und unterstützenden Grafiken verwandelt, optimiert mit HeyGens Größenanpassung und Exporten für verschiedene Plattformen, um ein vielfältiges internationales Publikum anzusprechen, das effizientes Lernen sucht.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der PMP-Trainingsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende PMP-Trainingsvideos mit AI. Verwandeln Sie Ihre Inhalte in dynamische visuelle Lektionen, die Lernende fesseln und das Verständnis verbessern.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr PMP-Trainingsskript oder die wichtigsten Punkte einfügen. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche Text-zu-Video-AI, um Ihre schriftlichen Inhalte sofort in eine visuelle Erzählung zu verwandeln und die Grundlage für Ihr Video zu schaffen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Steigern Sie das Engagement, indem Sie aus einer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren wählen. Passen Sie deren Aussehen und Stimme an, um den Ton und die Professionalität Ihres PMP-Trainings perfekt widerzuspiegeln.
3
Step 3
Erzeugen Sie professionelle Voiceovers
Verbessern Sie Ihr PMP-Training mit hochwertigen, professionellen Voiceovers. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Stimmen und Sprachen, um klare und wirkungsvolle Anweisungen zu liefern, die die Präsentation Ihres Avatars ergänzen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Trainingsvideo
Sobald Sie mit Ihrem PMP-Trainingsvideo zufrieden sind, exportieren Sie es als hochauflösende MP4-Datei. Teilen Sie Ihre endgültige Kreation nahtlos über alle Ihre Lernmanagementsysteme oder Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren Sie Lernende mit ansprechenden Inhalten

Erstellen Sie überzeugende PMP-Trainingsvideos, die Lernende inspirieren und motivieren, ihr Verständnis und die Anwendung von Projektmanagementprinzipien zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung technischer Schulungsvideos?

HeyGen dient als leistungsstarker Trainingsvideo-Generator, der Ihre Skripte effizient in ansprechende Videos verwandelt, indem es seine Text-zu-Video-AI-Plattform nutzt. Dies ermöglicht eine reibungslose Produktion technischer Tutorials und Bildungsinhalte, ohne dass komplexe AI-Videobearbeitungssoftware erforderlich ist.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung realistischer menschlicher Präsentatoren?

HeyGen nutzt fortschrittliche generative AI-Videotechnologie, um eine vielfältige Auswahl an lebensechten AI-Avataren bereitzustellen, ergänzt durch eine breite Palette professioneller Voiceovers. Diese Funktionen gewährleisten eine hochwertige Videoausgabe, die menschliche Präsentationen für Ihre Inhalte realistisch nachahmt.

Kann HeyGen Videoinhalte an spezifische Markenrichtlinien anpassen?

Absolut, HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen und Anpassungsoptionen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo, die Farben und Schriftarten Ihres Unternehmens nahtlos in Ihre Videos zu integrieren. Sie können diese markengerechten Videos als hochauflösende MP4-Dateien exportieren, um eine konsistente visuelle Identität sicherzustellen.

Unterstützt HeyGen Barrierefreiheit und Mehrsprachigkeit für ein globales Publikum?

Ja, HeyGen verbessert die Zugänglichkeit und globale Reichweite von Videos durch automatisierte Untertitel/Captioning und effiziente Videotranslationsfunktionen. Dies stellt sicher, dass Ihre hochwertige Videoausgabe für ein vielfältiges internationales Publikum und E-Learning-Plattformen leicht verständlich und wirkungsvoll ist.

