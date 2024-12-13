Erstellen Sie ein lebendiges 45-sekündiges Onboarding-Video für neue Nutzer eines Plattform-Walkthrough-Video-Generators, das zeigt, wie mühelos sie Text in fesselnde visuelle Inhalte verwandeln können. Der visuelle Stil sollte modern und ansprechend sein, mit dynamischen Bildschirmaufnahmen der Plattform in Aktion, ergänzt durch eine freundliche, begeisterte AI-Stimme. Heben Sie HeyGens leistungsstarke "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion hervor und die einfache Integration verschiedener "AI-Avatare", um das geführte Erlebnis zu personalisieren und die anfängliche Einrichtung für jeden Anfänger zum Kinderspiel zu machen.

Video Generieren