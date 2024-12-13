Plattform-Walkthrough-Video-Generator: Erstellen Sie schnell ansprechende Demos

Vereinfachen Sie das Benutzer-Onboarding und Produkt-Erklärungen, indem Sie Ihre Skripte mühelos in dynamische Videos mit AI-Text-zu-Video aus Skript verwandeln.

Erstellen Sie ein lebendiges 45-sekündiges Onboarding-Video für neue Nutzer eines Plattform-Walkthrough-Video-Generators, das zeigt, wie mühelos sie Text in fesselnde visuelle Inhalte verwandeln können. Der visuelle Stil sollte modern und ansprechend sein, mit dynamischen Bildschirmaufnahmen der Plattform in Aktion, ergänzt durch eine freundliche, begeisterte AI-Stimme. Heben Sie HeyGens leistungsstarke "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion hervor und die einfache Integration verschiedener "AI-Avatare", um das geführte Erlebnis zu personalisieren und die anfängliche Einrichtung für jeden Anfänger zum Kinderspiel zu machen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein inspirierendes 30-sekündiges Marketingvideo für Social-Media-Kampagnen, das sich an Marketingfachleute richtet, die schnell überzeugende Inhalte erstellen möchten. Verwenden Sie eine schnelle, visuell reiche Ästhetik mit leuchtenden Farben und fröhlicher Hintergrundmusik, während eine energetische AI-Stimme die Zuschauer durch den kreativen Prozess führt. Zeigen Sie, wie HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" Produktionen sofort aufwerten kann und wie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" eine nahtlose Anpassung über verschiedene Plattformen hinweg ermöglicht, wodurch die Erstellung von Kurzvideos zu einem kreativen Vorteil wird.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein umfassendes 60-sekündiges Produkt-Erklärvideo, das sich an potenzielle Kunden richtet, die neugierig auf die Fähigkeiten eines AI-Video-Generators sind. Die visuelle Präsentation sollte elegant und professionell sein, mit sanften Übergängen und klaren grafischen Überlagerungen, gepaart mit einer ruhigen, informativen AI-Stimme. Betonen Sie, wie HeyGens "Vorlagen & Szenen" einen kreativen Ausgangspunkt für jedes Projekt bieten, sodass Benutzer schnell detaillierte Videodokumentationen erstellen können, ohne umfangreiche Videobearbeitungskenntnisse zu benötigen.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein prägnantes 45-sekündiges Verkaufsvideo vor, das darauf abzielt, potenzielle Kunden zu beeindrucken, und sich an Verkaufsteams und Unternehmer richtet, die effiziente Kommunikationswerkzeuge suchen. Der visuelle Stil sollte selbstbewusst und direkt sein, mit überzeugendem On-Screen-Text und einem überzeugenden AI-Avatar, der konstanten Augenkontakt hält, unterstützt von einer professionellen Voiceover. Demonstrieren Sie, wie HeyGens "Untertitel/Caption"-Funktion maximale Nachrichtenaufnahme und globale Zugänglichkeit gewährleistet und jede Präsentation in eine kraftvolle, zugängliche "Text-zu-Video-Generator"-Kreation verwandelt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Plattform-Walkthrough-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Plattform-Walkthroughs, indem Sie komplexe Funktionen in klare, ansprechende Videos verwandeln, die Ihr Publikum informieren und beeindrucken.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Video-Grundlage
Beginnen Sie mit der Auswahl einer vorgefertigten Vorlage oder geben Sie Ihr Skript direkt ein. Unser Text-zu-Video-Generator verwandelt Ihre Ideen mühelos in eine visuelle Geschichte.
2
Step 2
Fügen Sie dynamische visuelle Elemente hinzu
Bereichern Sie Ihre Walkthroughs, indem Sie AI-Avatare integrieren, die Ihre Erklärungen zum Leben erwecken und komplexe Konzepte leicht verständlich machen.
3
Step 3
Anwenden von Stimme und Branding
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie professionelle Voiceover-Generierung anwenden und mit den einzigartigen Farben und dem Logo Ihrer Marke anpassen.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Exportieren Sie Ihr fertiges Plattform-Walkthrough-Video mühelos in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zur Verbreitung über soziale Medien und andere Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie schnelle Produkterklärungen für soziale Medien

Erstellen Sie schnell kurze, ansprechende AI-Videoclips, die wichtige Plattformfunktionen für soziale Medien demonstrieren und effektiv Interesse und Benutzerakquise fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion mit AI für kreative Projekte?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Text in dynamische Videos zu verwandeln, die realistische AI-Avatare und authentische AI-Stimmen-Generierung enthalten. Dies ermöglicht die schnelle Produktion kreativer Inhalte wie Marketingvideos, Produkt-Erklärungen und sogar animierte Kurzfilme ohne komplexe Bearbeitung.

Kann ich HeyGen-Videos anpassen, um die Identität meiner Marke zu wahren?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben nahtlos zu integrieren und vorgefertigte Vorlagen zu verwenden. Dies stellt sicher, dass jedes AI-generierte Video perfekt mit Ihrem professionellen Markenimage übereinstimmt.

Welche Arten von professioneller Videodokumentation kann HeyGen erstellen?

HeyGen dient als hervorragender Plattform-Walkthrough-Video-Generator, ideal für die Erstellung umfassender Videodokumentationen wie Onboarding-Videos, Schritt-für-Schritt-Benutzerhandbücher und detailliertes Schulungsmaterial. Es liefert hochwertige Ergebnisse, die für jeden geschäftlichen Bedarf ideal sind.

Welche Videobearbeitungswerkzeuge und -funktionen bietet HeyGen für eine effiziente Produktion?

HeyGen optimiert die Videoproduktion mit leistungsstarken Videobearbeitungswerkzeugen, einschließlich automatischer Untertitel/Caption und einer umfassenden Medienbibliothek. Sie können Ihre hochwertigen Inhalte mühelos als MP4-Dateien exportieren, bereit für verschiedene Plattformen wie soziale Medien.

