Erstellen Sie ein 45-sekündiges, überzeugendes Plattform-Tutorial-Video für neue Nutzer einer komplexen Software, das ihnen zeigt, wie sie in wenigen Minuten 'ansprechende Anleitungen' erstellen können. Das Video sollte einen modernen, dynamischen visuellen Stil mit klaren, schrittweisen Anweisungen aufweisen. Nutzen Sie HeyGens 'Vorlagen & Szenen', um den Erstellungsprozess zu vereinfachen und einen freundlichen, zugänglichen Ton für eine schnelle Akzeptanz zu gewährleisten.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges, aufschlussreiches 'How-to-Video' für bestehende Nutzer, das sie durch eine spezifische erweiterte Funktion Ihres Produkts mit 'Schritt-für-Schritt-Video-Tutorials' führt. Dieses Video sollte eine professionelle und elegante visuelle Ästhetik beibehalten, präsentiert von einem 'AI-Avatar' von HeyGen, der durch seine Ausdrücke und Gesten Vertrauen und Autorität ausstrahlt. Die begleitende Sprachaufnahme sollte präzise und leicht verständlich sein.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges, dynamisches 'Erklärvideo', das sich an Kleinunternehmer und Marketingfachleute richtet und zeigt, wie Ihr Service ein häufiges Problem löst. Die visuellen Elemente sollten lebendig, schnell und visuell ansprechend sein, ergänzt durch eine energiegeladene Sprachaufnahme. Nutzen Sie HeyGens 'Text-to-Video aus Skript'-Funktion, um Ihre Marketingbotschaft schnell in eine überzeugende Erzählung zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 50-sekündiges, lehrreiches 'Tutorial-Video' für Unternehmensschulungen oder Pädagogen, das ein komplexes Konzept klar veranschaulicht, indem es eine 'AI-Videoerstellungsplattform' verwendet. Das Video sollte einen informativen und sauberen visuellen Stil annehmen, mit einer ruhigen, lehrreichen 'Sprachgenerierung', die ein leichtes Verständnis gewährleistet. Konzentrieren Sie sich darauf, das Thema in verdauliche Segmente zu unterteilen, um den 'Bildungsinhalt' für alle Lernenden zugänglich zu machen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Tutorial-Videos mit einer AI-Plattform erstellt

Verwandeln Sie Ihr Wissen mühelos in ansprechende, professionelle Anleitungen und Erklärvideos mit unserer intuitiven AI-Videoerstellungsplattform.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Tutorial-Skripts. Unsere Plattform nutzt "Text-to-Video aus Skript", um Ihren Text sofort in eine dynamische Videogrundlage zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Verbessern Sie Ihr Tutorial, indem Sie aus einer Vielzahl professioneller Vorlagen wählen oder einen "AI-Avatar" auswählen, um Ihre Inhalte auf dem Bildschirm zu präsentieren und Ihre Botschaft klarer zu machen.
3
Step 3
Verfeinern Sie Ihre Produktion
Personalisieren Sie Ihr Video mit individuellem Branding, generieren Sie dann automatisch eine natürlich klingende "Sprachgenerierung" und fügen Sie genaue Untertitel für die Zugänglichkeit hinzu.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Tutorial-Video, indem Sie das Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen anpassen und dann "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" Ihres hochwertigen Erklärvideos, bereit zur Verteilung.

Anwendungsfälle

Vereinfachen Sie komplexe Plattform-Erklärungen

Verwandeln Sie komplexe Plattformfunktionen in klare, prägnante und visuell ansprechende Tutorial-Videos für ein einfaches Benutzerverständnis.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von ansprechenden Tutorial-Videos?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung wirkungsvoller Tutorial-Videos, indem es Nutzern ermöglicht, ansprechende Anleitungen zu erstellen, ohne fortgeschrittene Videobearbeitungsfähigkeiten zu benötigen. Die intuitive AI-Videoerstellungsplattform vereinfacht komplexe Bildungsinhalte und macht sie einem breiteren Publikum zugänglich.

Kann HeyGen Skripte in dynamische AI-Avatar-Videos verwandeln?

Ja, HeyGen ermöglicht es Nutzern, Skripte in dynamische Videoerlebnisse zu verwandeln, indem realistische AI-Avatare und hochwertige Text-to-Video aus Skript-Technologie verwendet werden. Sie können mühelos AI-Video-Präsentatoren erstellen, die Ihre Inhalte zum Leben erwecken.

Welche Branding-Kontrollen sind für meine HeyGen-Videos verfügbar?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Sie können vorhandene Videovorlagen einfach mit Ihrem Logo, Ihren Markenfarben und einzigartigen Designelementen anpassen, um eine konsistente professionelle Ästhetik zu bewahren.

Wie kann HeyGen bei der schnellen Produktion professioneller Erklärvideos helfen?

HeyGen ermöglicht die schnelle Produktion professioneller Erklärvideos und Schulungsvideos durch seine effizienten AI-Fähigkeiten. Nutzen Sie Tutorial-Video-Vorlagen, AI-generierte Sprachaufnahmen und eine Medienbibliothek, um schnell und einfach visuell ansprechende Inhalte zu erstellen.

