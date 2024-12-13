Erfolg freischalten mit einem Plattformstrategie-Schulungsvideo-Generator
Transformieren Sie Ihre L&D-Strategie mit professionellen Schulungsvideos. Erstellen Sie mühelos ansprechende Inhalte, von der Einarbeitung bis zu How-to-Anleitungen, mit der leistungsstarken Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Stellen Sie sich ein 90-sekündiges, ansprechendes How-to-Video vor, das für technische Support-Teams entwickelt wurde, um komplexe Softwarefunktionen zu erklären. Nutzen Sie einen schrittweisen visuellen Stil mit klaren Demonstrationen von einem KI-Avatar und präziser Sprachausgabe, um maximale Klarheit für die Software-Schulung zu gewährleisten.
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Unternehmensschulungsmodul für Trainer, die neue interne Plattformen einführen. Das Video sollte einen polierten, zugänglichen visuellen und audiovisuellen Stil annehmen, dynamische Vorlagen & Szenen sowie automatische Untertitel verwenden, um ein universelles Verständnis des Plattformstrategie-Schulungsvideos zu gewährleisten.
Produzieren Sie einen prägnanten 45-sekündigen Anleitungsspot für Marketingteams, die schnell ansprechende Inhalte für soziale Medien über neue Funktionen benötigen. Das Video sollte einen dynamischen, schnellen Stil haben, der verschiedene KI-Avatare zeigt und für verschiedene Plattformen mit der Funktion zur Anpassung des Seitenverhältnisses & Exporte optimiert ist.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Reichweite des Schulungsprogramms erweitern.
Erstellen Sie umfassende Schulungsvideos, um die Plattformstrategie global zu verbreiten und ein breites Publikum effizient zu schulen.
Lernengagement maximieren.
Nutzen Sie die KI-Videoerstellung, um dynamische Schulungsvideos zu erstellen, die das Engagement der Lernenden und die Wissensspeicherung erheblich verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann der KI-Videogenerator von HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos vereinfachen?
Der KI-Videogenerator von HeyGen ermöglicht es Benutzern, schnell professionelle Schulungsvideos mit realistischen KI-Avataren und KI-Sprachausgaben zu erstellen. Diese Plattformstrategie hilft L&D-Teams, Skripte effizient in überzeugende visuelle Inhalte umzuwandeln, was erheblich Zeit und Ressourcen für die Mitarbeiterschulung spart.
Kann HeyGen mehrsprachige Videos mit integrierten Untertiteln erstellen?
Ja, HeyGen unterstützt die Erstellung mehrsprachiger Videos, was für die globale Einarbeitung und Mitarbeiterschulung entscheidend ist. Die Plattform generiert automatisch genaue Untertitel, um Zugänglichkeit und ein breiteres Verständnis bei verschiedenen Zielgruppen zu gewährleisten.
Welche Arten von Schulungsvideos können mit der HeyGen-Plattform erstellt werden?
HeyGen ist ein vielseitiger Schulungsvideo-Generator, der für verschiedene Bedürfnisse geeignet ist, einschließlich Einarbeitung, Software-Schulung und How-to-Videos. Benutzer können vorgefertigte Vorlagen und die Text-zu-Video-Funktion nutzen, um ansprechende Inhalte für jedes Mitarbeiterschulungsszenario zu erstellen.
Unterstützt HeyGen fortschrittliche Funktionen wie den KI-Bildschirmrekorder und Text-zu-Video?
Absolut. HeyGen integriert einen leistungsstarken KI-Bildschirmrekorder zur Demonstration komplexer Prozesse wie Software-Schulung und bietet fortschrittliche Text-zu-Video-Funktionen. Diese Videoerstellungstools ermöglichen eine nahtlose Umwandlung von geschriebenen Inhalten in dynamische Videos, die das Lernerlebnis verbessern.