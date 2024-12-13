Erklärvideo-Ersteller: Erstellen Sie ansprechende Videos mit KI

Verwandeln Sie Ihre Skripte sofort in professionelle animierte Erklärvideos mit KI-Avataren.

Erstellen Sie ein dynamisches 60-Sekunden-Erklärvideo, das zeigt, wie ein komplexes SaaS-Produkt alltägliche Aufgaben für vielbeschäftigte Kleinunternehmer vereinfacht. Verwenden Sie einen sauberen, modernen animierten visuellen Stil mit einer optimistischen, professionellen KI-generierten Stimme, und heben Sie die Benutzerfreundlichkeit mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion hervor.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-animiertes Erklärvideo für Marketingfachleute, das eine neue digitale Marketingstrategie detailliert beschreibt. Verwenden Sie einen lebendigen, schnellen visuellen Stil mit ausdrucksstarken KI-Avataren, um die wichtigsten Vorteile zu vermitteln, und nutzen Sie HeyGens KI-Avatare für ein ansprechendes Charakterdesign und eine reichhaltige Mediathek für relevantes Stockmaterial.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein aufschlussreiches 90-Sekunden-Schulungsvideo für Unternehmensausbilder, das ein technisches Dokument in ein ansprechendes Tutorial über einen neuen internen Prozess verwandelt. Der visuelle und akustische Stil sollte klar und professionell sein, mit Text und Untertiteln auf dem Bildschirm, und betonen, wie einfach es ist, ein Video aus einem Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein einzigartiges 30-Sekunden-Brand-Intro-Video für Kreativagenturen, das ihren innovativen Ansatz für Kundenprojekte illustriert. Wählen Sie einen visuell unverwechselbaren, vielleicht leicht skurrilen animierten Stil mit einer freundlichen, überzeugenden KI-Stimme, die zeigt, wie HeyGens vielfältige Videovorlagen und das Anpassen von Seitenverhältnissen und Exporten an jede kreative Vision angepasst werden können.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Sie Ihr Erklärvideo planen

Erstellen Sie mühelos ansprechende Erklärvideos für Ihr Publikum mit unserer KI-gestützten Plattform, die komplexe Ideen in fesselnde visuelle Geschichten verwandelt.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Skizzieren Sie Ihre Botschaft und Geschichte. HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten ermöglicht es Ihnen, sofort Videoszenen aus Ihrem geschriebenen Inhalt zu generieren und bietet die Grundlage für Ihr Erklärvideo.
2
Step 2
Wählen Sie eine Videovorlage
Durchsuchen Sie unsere vielfältige Bibliothek von Videovorlagen, um den perfekten visuellen Stil zu finden. Diese vorgefertigten Layouts bieten einen professionellen Ausgangspunkt und stellen sicher, dass Ihre Botschaft klar präsentiert wird.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Elemente hinzu
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie KI-Avatare hinzufügen, die Ihre Geschichte erzählen. Bereichern Sie Ihre Szenen mit Hintergrundmusik, Stockmaterial und Grafiken, um Ihr Erklärvideo wirklich einzigartig zu machen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Erklärvideo
Sobald Ihr Video perfektioniert ist, exportieren Sie es einfach in Ihrem gewünschten Format und in der gewünschten Auflösung. Ihr hochwertiges Erklärvideo ist nun bereit, auf all Ihren Plattformen geteilt zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schulung & Bildung verbessern

.

Produzieren Sie klare und ansprechende Erklärvideos, um Schulungen zu verbessern, die Behaltensquote zu erhöhen und Zielgruppen zu bilden.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ein ansprechendes Erklärvideo für mein Unternehmen zu erstellen?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung professioneller Erklärvideos durch KI-gestützte Videoproduktion. Sie können Ihr Skript ganz einfach zum Leben erwecken, indem Sie aus verschiedenen Videostilen wählen und ein generiertes Voiceover hinzufügen, um Ihr Publikum zu fesseln.

Welche kreativen Assets und Stile bietet HeyGen für animierte Erklärvideos?

HeyGen bietet eine breite Palette von Videovorlagen und ermöglicht es Ihnen, Ihre Bilder oder Texte für dynamische Visuals zu animieren. Sie können auch Branding-Elemente wie Logos und Farben verwenden, um die Markenkonsistenz in Ihrem animierten Erklärvideo zu wahren.

Kann ich mein bestehendes Skript effizient in ein überzeugendes Video mit HeyGen verwandeln?

Absolut, HeyGens KI-gestützte Plattform ermöglicht es Ihnen, Ihr Skript direkt in ein professionelles Video zu verwandeln. Geben Sie einfach Ihren Text ein, wählen Sie einen KI-Avatar, und HeyGen generiert das Video mit synchronisiertem Voiceover und Untertiteln mühelos.

Ist HeyGen für Benutzer ohne vorherige Videoerfahrung konzipiert?

Ja, HeyGen verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, die es jedem ermöglicht, ein Erklärvideo zu erstellen, unabhängig von seiner Videoerfahrung. Die intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche und die einsatzbereiten Videovorlagen ermöglichen eine schnelle und einfache Videoproduktion.

