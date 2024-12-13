Pitch-Video-Generator: KI-gestützte Präsentationen

Erstellen Sie mühelos fesselnde und überzeugende Pitch-Videos mit den fortschrittlichen KI-Avataren von HeyGen.

Erstellen Sie einen überzeugenden 60-Sekunden-Pitch-Video-Generator, der ein innovatives Tech-Startup für potenzielle Investoren demonstriert. Der visuelle Stil sollte modern und sauber sein, dynamische Grafiken und eine professionelle, energiegeladene Stimme beinhalten. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihr Skript schnell in eine polierte Präsentation zu verwandeln und ein hochwirksames 'AI Pitch Video Maker'-Erlebnis zu gewährleisten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 45-Sekunden-Video, das die Kernfunktionen eines neuen Software-Updates erklärt, und richten Sie sich an bestehende Kunden und neue Nutzer. Dieser 'Video-Präsentations-Maker' sollte ansprechende, illustrative Visuals, eine freundliche und klare Stimme und einen AI-Avatar integrieren, um die Markenpräsenz zu verstärken. HeyGens AI-Avatare bieten einen konsistenten und professionellen On-Screen-Präsentator für Ihr Erklärvideo.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine personalisierte 30-Sekunden-Videobotschaft für wichtige Kunden, um ein Projekt-Update oder ein spezielles Angebot zu übermitteln. Der visuelle und akustische Stil sollte warm, prägnant und professionell sein und relevantes Stock-Material einbeziehen. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um eine ruhige und klare Botschaft zu erstellen, die jede personalisierte Aufnahme individuell erscheinen lässt und die effiziente Inhaltserstellung unterstützt.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie einen eingängigen 15-Sekunden-Marketing-Teaser für eine neue Produkteinführung, der sich an Social-Media-Follower und die breite Öffentlichkeit richtet. Der visuelle Stil muss schnelllebig und visuell ansprechend sein, mit schnellen Schnitten und fetten Textüberlagerungen. Stellen Sie sicher, dass Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion verwenden, um das 'professionelle Video' auch ohne Ton zugänglich und ansprechend zu machen, indem Sie verfügbare Videovorlagen für eine schnelle Produktion nutzen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Pitch-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Pitch-Videos. Nutzen Sie KI-gestützte Tools, um Ihre Ideen in professionelle Präsentationen zu verwandeln, die Aufmerksamkeit erregen und Ergebnisse liefern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Pitch-Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Pitch-Skripts. Unsere KI wird diesen Text verwenden, um die Grundlage Ihres Videos zu erstellen und eine klare und ansprechende Kommunikation durch unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion zu gewährleisten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals und Stimme
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von KI-Avataren und wählen Sie ein Voiceover, das perfekt zum Ton Ihrer Marke passt. Passen Sie deren Erscheinungsbild und Stil mit unserer KI-Avatare-Funktion an, um Ihre Botschaft effektiv zu repräsentieren.
3
Step 3
Erweitern Sie mit ansprechenden Elementen
Heben Sie Ihr Video hervor, indem Sie KI-generierte Visuals und Hintergrundmusik aus unserer lizenzierten Medienbibliothek hinzufügen. Generieren Sie automatisch Untertitel/Captions, um die Zugänglichkeit und Wirkung für Ihr Publikum zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Sobald Ihr Pitch-Video perfektioniert ist, exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis und in der gewünschten Auflösung. Nutzen Sie unsere Funktion zur Größenanpassung und zum Export von Seitenverhältnissen, um Ihre professionelle Video-Präsentation einfach mit Investoren oder Ihrem Zielpublikum zu teilen.

Anwendungsfälle

Erstellen Sie kurze, wirkungsvolle Social-Media-Pitches

.

Produzieren Sie prägnante und ansprechende Pitch-Videos für Social-Media-Plattformen, ideal für schnelle Produkteinführungen oder Startup-Vorstellungen für ein breites Publikum.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung eines professionellen Pitch-Videos?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung eines professionellen Pitch-Videos durch den Einsatz von KI-gestützten Tools und einem intuitiven Drag-and-Drop-Editor. Sie können problemlos aus verschiedenen Videovorlagen auswählen, Ihr Skript in ansprechende Visuals umwandeln und realistische KI-Avatare hinzufügen, um Ihre Geschichte kreativ zu erzählen.

Kann ich benutzerdefinierte KI-Avatare in meiner Video-Präsentation mit HeyGen verwenden?

Ja, HeyGen ermöglicht es Nutzern, benutzerdefinierte KI-Avatare in ihre Video-Präsentationen zu integrieren, um ihrem Inhalt eine einzigartige und persönliche Note zu verleihen. Diese KI-Avatare können Ihr Skript mit natürlichen Voiceovers präsentieren, die das Engagement erhöhen und Ihre Botschaft wirkungsvoller machen.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die Erstellung überzeugender Pitch-Videos aus einem Skript?

HeyGen bietet robuste Funktionen, um Ihr Skript in ein überzeugendes Pitch-Video zu verwandeln, einschließlich Text-zu-Video-Konvertierung und realistischer KI-Voiceovers. Sie können auch automatisch Untertitel generieren und den Echtzeit-Editor nutzen, um Ihr Material für maximale Wirkung zu verfeinern.

Warum sollte man HeyGen als KI-Video-Generator für wirkungsvolle Pitch-Inhalte wählen?

HeyGen sticht als KI-Video-Generator hervor, weil es KI-gestützte Visuals, anpassbare Vorlagen und leistungsstarke Bearbeitungstools kombiniert, um wirkungsvolle Pitch-Inhalte effizient zu erstellen. Von KI-Avataren bis hin zur nahtlosen Skript-zu-Video-Konvertierung bietet HeyGen eine umfassende Lösung für Ihre Video-Präsentationsbedürfnisse.

