Meistern Sie Ihre Pitches mit unserem AI Pitch Training Video Generator

Verwandeln Sie Ihre Investoren-Pitches in dynamische visuelle Geschichten mit AI-Avataren, die Ihr Publikum fesseln.

326/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Video für Vertriebsprofis, das ein neues Produkt vorstellt, indem Sie die Text-zu-Video-Funktion nutzen, um ein prägnantes, überzeugendes Skript in saubere, professionelle Visuals mit klaren Textanimationen und einer fesselnden AI-Sprachausgabe zu verwandeln, wobei der Fokus auf wirkungsvollem visuellen Storytelling liegt.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein poliertes 60-Sekunden-Marketing-Pitch-Video für Kleinunternehmer, indem Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen nutzen, um schnell eine zeitgemäße Präsentation mit einer freundlichen AI-Sprachausgabe und subtiler Hintergrundmusik zusammenzustellen, und zeigen Sie, wie ein Pitch-Training-Video-Generator ihre Reichweite vereinfachen kann.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein freundliches 50-Sekunden-Bildungsvideo für Lehrkräfte, das ein neues Tool für Schüler demonstriert, indem Untertitel für verbesserte Zugänglichkeit verwendet werden, zusammen mit ansprechenden Visuals und einer ruhigen AI-Sprachausgabe, die die Anpassungsoptionen für personalisierte Kommunikation hervorhebt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Pitch Training Video Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Pitch-Videos mit AI-Avataren und intelligenten Bearbeitungstools, die Ihre Ideen in professionelle Präsentationen in Minuten verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie, indem Sie eine professionelle Pitch-Video-Vorlage aus HeyGens vielfältiger Bibliothek von **Vorlagen & Szenen** auswählen, um eine starke visuelle Grundlage für Ihre Präsentation zu schaffen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript hinzu
Fügen Sie Ihren Pitch-Inhalt ein, und die Plattform wird **Text-zu-Video aus Skript** verwenden, um automatisch ansprechende Sprachausgaben und begleitende Visuals zu generieren.
3
Step 3
Wählen Sie Ihren Präsentator
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie realistische **AI-Avatare** auswählen und integrieren, um Ihre Botschaft zu übermitteln und ein professionelles und fesselndes menschliches Element hinzuzufügen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihren Pitch
Finalisieren und exportieren Sie Ihre professionellen **Pitch-Videos** mit flexiblen **Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporten**, um sicherzustellen, dass sie perfekt für jede Plattform oder jedes Publikum geeignet sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie wirkungsvolle Verkaufs- & Investoren-Pitches

.

Produzieren Sie schnell hochkonvertierende Verkaufs- und Investoren-Pitches mit AI-Videoerstellung.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie hilft HeyGen bei der Erstellung visuell ansprechender Pitch-Videos?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, ihre Pitch-Videos mit kreativen Tools und einer Vielzahl von Video-Vorlagen zu verbessern. Sie können Elemente für ein starkes visuelles Storytelling anpassen und sicherstellen, dass Ihre Botschaft kraftvoll ankommt. Diese Plattform verbessert wirklich die Anpassungsoptionen für eine einzigartige und wirkungsvolle Präsentation.

Kann HeyGen professionelle AI-Avatare für meine Pitch-Training-Videos generieren?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, realistische AI-Avatare zu generieren, die den Inhalt Ihres Pitch-Training-Video-Generators authentisch präsentieren können. Diese AI-Avatare bieten eine professionelle und ansprechende Präsenz, die Ihr Training für jedes Publikum wirkungsvoller und einprägsamer macht.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die schnelle Videoerstellung aus Text?

HeyGen bietet fortschrittliche Text-zu-Video-Funktionen, mit denen Sie Skripte effizient in ansprechende Videos verwandeln können. Mit integrierten AI-Sprachausgaben und automatischen Untertiteln und Beschriftungen können Sie Ihren Video-Editor-Workflow optimieren und schnell polierte Inhalte produzieren.

Ist es möglich, bestehende Präsentationen mit HeyGen in überzeugende Video-Pitches zu verwandeln?

Absolut, HeyGen macht es einfach, Ihre bestehenden PPTs in Videos zu konvertieren und statische Folien in dynamische Online-Präsentationsinhalte zu verwandeln. Diese Funktion ist ideal, um professionelle Investoren-Pitches oder ansprechende Pitch-Deck-Videos zu erstellen, die Aufmerksamkeit erregen und Ihre Botschaft klar vermitteln.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo