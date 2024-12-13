Pitch-Deck-Video-Generator: Erstellen Sie fesselnde Investoren-Pitches

Erstellen Sie atemberaubende Videopräsentationen sofort. Nutzen Sie AI, um Ihr Skript in ein Video zu verwandeln und Ihren Pitch unvergesslich zu machen.

Erstellen Sie einen überzeugenden 45-Sekunden-Pitch mit unserem Pitch-Deck-Video-Generator, maßgeschneidert für Startup-Gründer, die nach Frühphaseninvestitionen suchen. Mit eleganten, modernen Visuals und einer optimistischen, selbstbewussten AI-Stimme, alles nahtlos aus Ihrem Skript generiert mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Marketingprofi, der eine bahnbrechende Kampagne präsentieren muss; produzieren Sie ein lebendiges 30-Sekunden-Video mit einem AI-Pitch-Deck-Generator, komplett mit inspirierenden Visuals, subtiler Hintergrundmusik und einem freundlichen, enthusiastischen AI-Avatar, um Ihr Publikum zu fesseln.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich der Herausforderung, sich bei Inkubatorprogrammen abzuheben, indem Sie ein professionelles 60-Sekunden-Investoren-Pitch-Video erstellen. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen für saubere Datenvisualisierungen und eine autoritative, artikulierte AI-Stimme.
Beispiel-Prompt 3
Verwandeln Sie Ihr Produktskript in eine dynamische 40-Sekunden-Video-Präsentation für Verkaufsteams, die neue Funktionen einführt. Heben Sie wichtige Funktionen mit kühnen, aktionsorientierten Visuals, prägnanten Textüberlagerungen und klaren Untertiteln hervor, um sicherzustellen, dass jedes Detail effektiv vermittelt wird.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Pitch-Deck-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Pitch-Deck-Inhalte in fesselnde, AI-gestützte Videopräsentationen, um Ihr Publikum zu begeistern und Finanzierung zu sichern.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Pitch-Deck-Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihren Inhalt einfügen oder eine Präsentationsvorlage auswählen, um die Grundlage für Ihre Skript-zu-Video-Produktion zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Präsentator & Visuals
Wählen Sie einen AI-Avatar, um Ihren Pitch zu präsentieren, und verstärken Sie Ihre Botschaft mit überzeugenden dynamischen Folien.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Nutzen Sie Branding-Kontrollen (Logo, Farben), um Ihr Logo, Ihre Farben und Schriftarten zu integrieren und professionelle und ansprechende Präsentationen zu erstellen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihren Pitch
Erstellen Sie Ihre finalen Investoren-Pitch-Videos und nutzen Sie die Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporte für eine optimale Verbreitung über Plattformen hinweg.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Erfolge & Fortschritte

.

Heben Sie wichtige Erfolge und Kundenreferenzen in Ihren Videopräsentationen hervor und bauen Sie eine starke Erzählung für potenzielle Investoren auf.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mein kreatives Pitch-Deck-Video verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, visuell beeindruckende und fesselnde Präsentationen mit AI-Avataren und dynamischen Folien zu erstellen. Verwandeln Sie Ihr Pitch-Deck-Video in eine fesselnde Geschichte, indem Sie unsere Präsentationsvorlagen nutzen, um Ihre kreative Vision zum Leben zu erwecken.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI-Pitch-Deck-Generator?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Investoren-Pitch-Videos, indem es Ihr Skript in ein professionelles Video mit AI-Avataren und Sprachgenerierung umwandelt. Dieser AI-Pitch-Deck-Generator optimiert Ihren Arbeitsablauf, sodass Sie sich auf Ihre Kernbotschaft für Startup-Finanzierungspitches konzentrieren können.

Kann ich meine Videopräsentationen mit HeyGen anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben in Ihre Videopräsentationen zu integrieren. Als engagierter Pitch-Deck-Ersteller sorgen wir dafür, dass Ihre einzigartige Markenidentität in jeder Folie zur Geltung kommt.

Wie hilft HeyGen bei der Produktion hochwertiger Investoren-Pitch-Videos?

HeyGen bietet Werkzeuge zur Produktion polierter Investoren-Pitch-Videos mit hochwertigen Exporten und flexibler Größenanpassung des Seitenverhältnisses. Sie können problemlos professionelle Videopräsentationen aus Ihren Aufnahmen erstellen und sicherstellen, dass Ihre Botschaft klar und wirkungsvoll an potenzielle Investoren übermittelt wird.

