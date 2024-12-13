Erstelle ein 45-sekündiges inspirierendes Kurzvideo für DIY-Begeisterte und Bastler, das ein einfaches, aber kreatives Heimdekorationsprojekt zeigt. Der visuelle Stil sollte hell und ermutigend sein, mit fröhlicher Hintergrundmusik und einer klaren, freundlichen Sprachausgabe, die mit der Sprachgenerierungsfunktion von HeyGen erstellt wurde und die Zuschauer durch jeden Schritt führt, sodass sie das Gefühl haben, auch sie könnten ein großartiger „Pinterest-Videoersteller“ für ihre eigenen Kreationen sein.

Video erstellen