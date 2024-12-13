Erstellen Sie ein einladendes 45-sekündiges Video zur Patientenaufklärung, das für neue Physiotherapie-Patienten konzipiert ist und gängige Klinikverfahren und deren Vorteile vorstellt. Dieses ansprechende Stück sollte ein freundliches HeyGen AI-Avatar zeigen, das klare, prägnante Erklärungen liefert, unterstützt von einem sauberen, professionellen visuellen und akustischen Stil, um sicherzustellen, dass sich neue Patienten informiert und wohl fühlen.

