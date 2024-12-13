HeyGen verwaltet den "Rendern von Videos"-Prozess effizient und produziert hochwertige Ausgaben für Ihre Projekte. Sie können Videos einfach mit verschiedenen "Seitenverhältnis-Anpassungen" exportieren, was es einfach macht, Inhalte für verschiedene Plattformen anzupassen, ohne die manuelle Komplexität, die oft in traditionellen "Videobearbeitungs-Workflows in Photoshop" zu finden ist.