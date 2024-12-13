HeyGen ist ein vielseitiger KI-Videoersteller, der in der Lage ist, eine breite Palette von Sicherheitsbewusstseinsvideos zu produzieren. Dazu gehören wichtige Schulungen zur Ransomware-Prävention, zum Datenschutz und zur allgemeinen Online-Sicherheit, die helfen, verschiedene Bedrohungen der Cybersicherheit mit ansprechenden Schulungsmaterialien zu adressieren.