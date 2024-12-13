Der ultimative Phishing-Sensibilisierungsvideo-Macher für Ihr Team

Steigern Sie das Sicherheitsbewusstsein mühelos. Erstellen Sie ansprechende Phishing-Trainingsvideos mit unseren realistischen AI-Avataren für eine wirkungsvolle Mitarbeiterschulung.

446/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein wirkungsvolles 60-sekündiges Video für das Sicherheitstraining, das die fünf wichtigsten Anzeichen einer verdächtigen E-Mail hervorhebt. Die visuelle Präsentation sollte scharf und lehrreich sein, mit Texteinblendungen auf dem Bildschirm, um jeden Punkt zu verstärken, direkt aus einem Skript generiert mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, und zielt auf Mitarbeiter in risikoreichen Abteilungen wie Finanzen und Personalwesen ab.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Microlearning-Video, das die Bedeutung der Meldung verdächtiger Aktivitäten und die unmittelbaren Folgen eines Phishing-Angriffs betont. Der visuelle und akustische Stil sollte dringend, aber ermutigend sein, mit dynamischen Vorlagen und Szenen, um Informationen schnell zu vermitteln, mit einer klaren, direkten Stimme, die sich an die allgemeine Mitarbeiterschaft für schnelle Auffrischungen richtet.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 50-sekündiges individuelles Videoinhaltstück, das über E-Mails hinausgeht und praktische Tipps zur Erkennung von Phishing-Versuchen auf verschiedenen digitalen Plattformen bietet und die Multi-Faktor-Authentifizierung betont. Die Ästhetik sollte modern und sauber sein, mit prominenten Untertiteln für Barrierefreiheit und einer präzisen, autoritativen Stimme, die sich an technikaffine Mitarbeiter und diejenigen richtet, die für das Management menschlicher Risiken verantwortlich sind.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Phishing-Sensibilisierungsvideo-Macher funktioniert

Erstellen Sie schnell und effektiv wirkungsvolle Phishing-Sensibilisierungsvideos, um das Sicherheitswissen Ihres Teams zu verbessern und menschliche Risiken mühelos zu managen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder verwenden Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihrer Bildungsinhalte oder beschleunigen Sie Ihren Arbeitsablauf, indem Sie aus unseren professionellen "Vorlagen" für Sicherheitsbewusstsein wählen. Nutzen Sie die "Text-zu-Video-Konvertierung", um Ihr Skript zum Leben zu erwecken.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Sprecher und die visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren", die als Ihr Bildschirmpräsentator fungieren. Verstärken Sie Ihre Botschaft mit relevanten Stockmedien und visuellen Assets aus unserer umfangreichen Bibliothek.
3
Step 3
Wenden Sie Branding- und Barrierefreiheitsfunktionen an
Sorgen Sie für Markenkonsistenz, indem Sie die "Branding-Kontrollen" Ihres Unternehmens anwenden, einschließlich Logos und Farben. Fügen Sie "Untertitel" hinzu, um die Barrierefreiheit und das Engagement für alle Mitarbeiter zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren und Bereitstellen Ihres Trainingsvideos
Sobald Ihr Video fertig ist, können Sie es einfach im gewünschten Format und Seitenverhältnis "exportieren". Integrieren Sie Ihre neuen "Phishing-Sensibilisierungsvideos" nahtlos in Ihr Sicherheitsbewusstseinsprogramm für Mitarbeiter oder Ihr LMS für effektives Training.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Sicherheitsthemen vereinfachen

.

Verwandeln Sie komplexe Phishing-Simulationsszenarien und Sicherheitsprotokolle in leicht verständliche Microlearning-Videolektionen für ein verbessertes Management menschlicher Risiken.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unser Phishing-Sensibilisierungstraining verbessern?

HeyGen ermöglicht es Organisationen, wirkungsvolle Phishing-Sensibilisierungsvideos mit realistischen AI-Avataren und Text-zu-Video-Konvertierung zu erstellen, wodurch Sicherheitsbewusstseinsprogramme für Mitarbeiter ansprechender und effektiver werden.

Ist es einfach, mit HeyGen individuelle Phishing-Sensibilisierungsvideos zu produzieren?

Ja, der AI-Video-Macher von HeyGen vereinfacht die Produktion individueller Videoinhalte. Sie können unsere vielfältigen Vorlagen und AI-Sprecher nutzen, um schnell maßgeschneiderte Phishing-Sensibilisierungsvideos zu erstellen, ohne umfangreiche Videobearbeitungskenntnisse zu benötigen.

Welche Rolle spielt HeyGen in einem umfassenden Sicherheitsbewusstseins-Trainingsprogramm?

HeyGen bietet ein leistungsstarkes Werkzeug für das Management menschlicher Risiken, indem es die schnelle Erstellung von ansprechenden Microlearning-Modulen und Phishing-Sensibilisierungsvideos ermöglicht. Dies stärkt Ihr gesamtes Sicherheitsbewusstseinsprogramm für Mitarbeiter und hilft, Schwachstellen in Ihrer Organisation zu reduzieren.

Kann HeyGen die Erstellung realistischer Szenarien für Phishing-Simulationen unterstützen?

Absolut. Die AI-Avatare und fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen von HeyGen ermöglichen es Ihnen, hochrealistische Phishing-Simulationsszenarien zu erstellen. Dies ermöglicht effektives Mitarbeitertraining und stärkt die Fähigkeit Ihres Teams, potenzielle Bedrohungen zu identifizieren und zu melden.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo