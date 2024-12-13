HeyGen macht die Erstellung von zugänglichen Phishing-Bewusstseinsinhalten einfach mit intuitiver Text-zu-Video-Generierung und automatischen Untertitel-/Caption-Funktionen. Dies stellt sicher, dass Ihre Phishing-Bewusstseinsschulungsvideos für alle Mitarbeiter leicht verständlich sind und ihnen helfen, Phishing zu erkennen und zu vermeiden.