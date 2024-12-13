Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Anleitungsvideo vor, das für Patienten entwickelt wurde, um das Medikamentenmanagement mit klaren, schrittweisen Visualisierungen und einer ruhigen, beruhigenden Stimme zu entmystifizieren. Dieses Lehrstück sollte einen freundlichen Ton haben und HeyGens Voiceover-Generierung nutzen, um eine genaue und einfühlsame Vermittlung zu gewährleisten, die den Patienten hilft, ihre Verschreibungen besser zu verstehen.

Video Generieren