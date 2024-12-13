Erstellen Sie ein 60-sekündiges professionelles Video für Apothekenpersonal, einschließlich Apotheker und Techniker, das kritische Compliance-Verfahren für kontrollierte Substanzen detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte sauber und autoritativ sein, mit eingeblendeten Texten, die wichtige Punkte verstärken, während die Audioaufnahme eine klare, beruhigende Stimme bietet. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Informationen zu präsentieren und so Konsistenz und ein professionelles Erscheinungsbild für dieses wichtige Apothekensicherheitsvideo zu gewährleisten.

