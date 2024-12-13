Generator für Apothekenschulungsvideos für Gesundheitsteams

Erstellen Sie mühelos ansprechende Schulungs- und Patientenaufklärungsvideos im Gesundheitswesen mit intelligenten AI-Avataren.

Erstellen Sie ein einminütiges Einführungsvideo für neue Pharmazeutisch-technische Assistenten und Apotheker, in dem wesentliche Unternehmensrichtlinien und Teamvorstellungen in einem einladenden, professionellen Stil präsentiert werden. Dieses Mitarbeiter-Einführungsvideo sollte HeyGens AI-Avatare nutzen, um ein freundliches, konsistentes Gesicht für die anfänglichen Schulungsinhalte in der Apotheke zu bieten, komplett mit klarem Audio und einfachen, sauberen Visuals.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein wichtiges 90-sekündiges Update-Video für alle bestehenden Apothekenmitarbeiter bezüglich einer neuen HIPAA- und Compliance-freundlichen Regelung. Das Video sollte einen autoritativen, aber leicht verständlichen visuellen Stil annehmen, wobei Bildschirmtext verwendet wird, um wichtige Änderungen hervorzuheben, und HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript für eine effiziente Inhaltserstellung nutzt, um effektives Gesundheitstraining zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein prägnantes 45-sekündiges Patientenaufklärungsvideo, um häufige Nebenwirkungen von Medikamenten für Patienten und Betreuer zu erklären. Dieses Video erfordert einen beruhigenden, freundlichen Ton mit einfachen, einfühlsamen Visuals, möglicherweise mit animierten Diagrammen, und sollte HeyGens Voiceover-Generierung nutzen, um eine konsistente, klare Erzählung zu gewährleisten, die komplexen Jargon vermeidet.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein umfassendes 2-minütiges Videomodul für Apothekenleiter und klinisches Personal, das ein neues pharmazeutisches Vorlagenprotokoll für kontrollierte Substanzen im Rahmen der Erstellung von Online-Kursen detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte professionell und datengetrieben sein, mit eleganten Übergängen, und HeyGens Vorlagen & Szenen nutzen, um schnell eine hochwertige Präsentation zusammenzustellen, die strengen Richtlinien entspricht.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Generator für Apothekenschulungsvideos funktioniert

Erstellen Sie ansprechende, konforme und effiziente Schulungs- und Patientenaufklärungsvideos in der Apotheke in wenigen Minuten, indem Sie AI nutzen, um Ihre Produktion zu optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihre Schulungsinhalte direkt in die Plattform einzugeben oder einzufügen. Unser Generator nutzt dann Ihr Skript, um die Transformation von Text-zu-Video aus dem Skript zu ermöglichen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, die als Ihr Bildschirmpräsentator dienen, um eine professionelle und konsistente Lieferung für alle Ihre Schulungsmodule im Gesundheitswesen zu gewährleisten.
3
Step 3
Verbessern Sie mit Barrierefreiheit und Branding
Integrieren Sie wesentliche Funktionen wie automatisch generierte Untertitel und benutzerdefinierte Branding-Elemente, um Barrierefreiheitsstandards zu erfüllen und Ihre organisatorische Identität zu stärken.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr hochwertiges Video
Finalisieren Sie Ihr Apothekenschulungsvideo und exportieren Sie es, bereit für die nahtlose Integration in Ihr LMS oder andere Vertriebskanäle für eine effektive Mitarbeiter-Einführung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie das Engagement bei der Mitarbeiterschulung

.

Steigern Sie die Effektivität der Mitarbeiter-Einführung und kontinuierlichen Bildung mit dynamischen, AI-gestützten Schulungsvideos, die die Aufmerksamkeit halten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie stellt HeyGen die Einhaltung von Vorschriften für sensible Schulungsvideos im Gesundheitswesen sicher?

HeyGen ist mit robusten Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet, um HIPAA- und Compliance-freundlich zu sein und sensible Daten, die in Schulungsvideos im Gesundheitswesen verwendet werden, zu schützen. Unsere sichere AI-Videogenerator-Plattform hilft dabei, konforme Inhalte mit einem ruhigen Gewissen zu erstellen.

Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen zur Erstellung ansprechender Inhalte im Gesundheitswesen?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und AI-gesteuerte Voiceovers, um Text-zu-Video aus dem Skript zu transformieren und dynamische Inhalte im Gesundheitswesen zu erstellen. Benutzer können sogar einen anpassbaren Charakter erstellen und Videos in atemberaubender 4K-Auflösung für professionelle Ergebnisse exportieren.

Kann HeyGen effektiv sowohl für Patientenaufklärung als auch für Mitarbeiter-Einführungsvideos genutzt werden?

Absolut, HeyGen ist eine vielseitige Videoplattform, die ideal für sowohl Patientenaufklärung als auch Mitarbeiter-Einführungsvideos im Gesundheitswesen ist. Die Benutzerfreundlichkeit und die Vielzahl an pharmazeutischen Vorlagen erleichtern die Erstellung vielfältiger Schulungsinhalte im Gesundheitswesen.

Bietet HeyGen Funktionen für barrierefreie Videoinhalte und die Integration in Lernmanagementsysteme?

Ja, HeyGen generiert automatisch Untertitel, um die Zugänglichkeit für alle Zuschauer zu verbessern. Unsere Videoplattform unterstützt die einfache Integration in verschiedene LMS für nahtlose Online-Kurserstellung und -verteilung.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo