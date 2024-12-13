Absolut, HeyGen ist ein idealer KI-Videoersteller für die Entwicklung wirkungsvoller Schulungsvideos für Mitarbeiter, einschließlich solcher, die Sicherheitsprotokolle abdecken. Mit HeyGen können Apotheken Videos in großem Maßstab erstellen, die sowohl einprägsam als auch effektiv sind, was die Schulung von Apothekenmitarbeitern und die Einhaltung von Compliance-Verfahren erheblich verbessert.