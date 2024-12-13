Pharmazeutischer Erklärvideo-Macher: Komplexe Konzepte vereinfachen

Verbessern Sie die Patientenaufklärung und Schulungsprogramme, indem Sie lebensechte AI-Avatare verwenden, um komplexe medizinische Themen klar zu erklären.

Entwickeln Sie ein 60-sekündiges animiertes Pharma-Video für Patienten, das die Vorteile und die richtige Anwendung eines neuen Medikaments erklärt. Der visuelle Stil sollte freundlich und beruhigend sein, mit lebendigen animierten Charakteren, die mit medizinischen Illustrationen interagieren, ergänzt durch eine ruhige, einfühlsame Stimme. Nutzen Sie HeyGen's AI-Avatare, um einen vertrauenswürdigen Gesundheitsfachmann darzustellen, der komplexe Informationen vereinfacht, um klare Patientenaufklärungsvideos zu erstellen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie eine 45-sekündige medizinische Animation, die sich an Gesundheitsfachleute richtet und den innovativen Wirkmechanismus eines hochmodernen Diagnosewerkzeugs hervorhebt. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und wissenschaftlich präzise sein, mit 3D-Modellen und Datenvisualisierungen, begleitet von einer professionellen und autoritativen Erzählung. Nutzen Sie HeyGen's Text-zu-Video-Funktion, um detaillierte medizinische Beschreibungen schnell in ein überzeugendes Pharma-Marketing-Asset zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 90-sekündiges animiertes Erklärvideo für neue Pharmavertriebsmitarbeiter, das die wichtigsten Merkmale und Wettbewerbsvorteile eines Flaggschiffprodukts beschreibt. Das Video sollte einen dynamischen und ansprechenden visuellen Stil annehmen, mit Infografiken und szenariobasierten Animationen, unterstützt von einer energischen und informativen Stimme. Verwenden Sie HeyGen's umfangreiche Vorlagen und Szenen, um Markenkonsistenz und eine effiziente Produktion dieses wichtigen Schulungsmoduls zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 75-sekündiges Unternehmensvideo für interne Pharma-Mitarbeiter, das aktualisierte Compliance-Verfahren für den Umgang mit Daten darlegt. Der visuelle Ansatz sollte klar und prägnant sein, mit Bildschirmaufnahmen und einfachen Diagrammen, um die Schritte zu veranschaulichen, begleitet von einer direkten und klaren Stimme. Nutzen Sie HeyGen's Sprachgenerierung, um eine konsistente und professionelle Erzählung für alle internen Kommunikationsmaterialien sicherzustellen und die Bedeutung der Compliance-Verfahren zu unterstreichen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Pharmazeutische Erklärvideo-Macher funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und konforme pharmazeutische Erklärvideos und medizinische Animationen für die Patientenaufklärung und das Pharma-Marketing mit unserer AI-Videoplattform.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie, indem Sie Ihr detailliertes pharmazeutisches Skript einfügen. Die "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion unserer Plattform verwandelt Ihre Inhalte sofort in erste Videoszenen und bildet die Grundlage Ihres Erklärvideos.
2
Step 2
Wählen Sie AI-Avatare aus
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren" wählen, die speziell für professionelle Präsentationen entwickelt wurden. Diese animierten Charaktere erwecken Ihre medizinischen Inhalte zum Leben.
3
Step 3
Anwenden von Branding
Sorgen Sie für Markenkonsistenz, indem Sie "Branding-Kontrollen" verwenden, um Ihre Unternehmenslogos, Farben und Schriftarten direkt in Ihr Video zu integrieren, für ein professionelles Aussehen und Gefühl.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Erklärvideo mit Funktionen wie "Untertiteln" für verbesserte Zugänglichkeit und größere Reichweite. Exportieren Sie Ihr hochwertiges Video, bereit für all Ihre Kommunikationsbedürfnisse.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Hochleistungsfähige Pharma-Anzeigen erstellen

.

Produzieren Sie schnell überzeugende, markenkonsistente Pharma-Marketing- und Werbevideos mit AI, um höhere Konversionsraten und Reichweite zu erzielen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von pharmazeutischen Erklärvideos?

HeyGen ist eine fortschrittliche AI-Videoplattform, die die Produktion professioneller pharmazeutischer Erklärvideos optimiert. Sie verwandelt Skripte in ansprechende Inhalte mithilfe von Text-zu-Video-Funktionen und bietet eine Vielzahl von Videovorlagen, die für medizinische Animationen und Pharma-Marketing-Bedürfnisse geeignet sind.

Welche AI-gestützten Funktionen bietet HeyGen für animierte Pharma-Videos?

HeyGen nutzt modernste AI, um animierte Pharma-Videos zu erstellen, die realistische AI-Avatare und ausgefeilte Text-zu-Video-Fähigkeiten beinhalten. Die Plattform bietet auch hochwertige Sprachaufnahmen und automatische Untertitel, um sicherzustellen, dass Ihre medizinischen Animationsinhalte für verschiedene Zielgruppen sowohl zugänglich als auch wirkungsvoll sind.

Kann HeyGen effektiv die Patientenaufklärung und Pharma-Marketing-Initiativen unterstützen?

Absolut, HeyGen ist eine ideale Lösung für die Entwicklung hochgradig ansprechender Patientenaufklärungsvideos und dynamischer Pharma-Marketing-Inhalte. Seine leistungsstarken Branding-Kontrollen ermöglichen es Organisationen, eine konsistente Markenpräsenz über alle Unternehmensvideos und internen Kommunikationsmaterialien hinweg zu wahren, wodurch ihre Reichweite und Botschaft verstärkt werden.

Bietet HeyGen robuste Branding-Kontrollen und eine intuitive Benutzeroberfläche für die Videoproduktion?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, einschließlich benutzerdefinierter Schriftarten und Logo-Integration, um Markenkonsistenz über alle Ihre Videos hinweg sicherzustellen. Die benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Oberfläche und die umfangreiche Medienbibliothek vereinfachen die Erstellung von professionellen animierten Videos für vielfältige Anwendungen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo