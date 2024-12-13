Ihr Pharma-Training-Video-Generator für nahtloses Lernen

Erstellen Sie HIPAA- und Compliance-freundliche Schulungsvideos für die Einarbeitung von Mitarbeitern mit KI-Avataren für skalierbares Gesundheitstraining.

Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Compliance-Training-Video für neue Pharmavertriebsmitarbeiter, das die Bedeutung ethischer Verkaufspraktiken betont. Der visuelle Stil sollte professionell und autoritär sein, mit einem freundlichen KI-Avatar, der wichtige Vorschriften mit klaren, KI-gesteuerten Voiceovers präsentiert. Das Video wird entscheidende Richtlinien in einem ansprechenden Format klar umreißen.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Patientenaufklärungsvideo, das die Vorteile und die richtige Anwendung eines neuen Medikaments für Patienten und Pflegekräfte erklärt. Der Ton sollte einfühlsam und beruhigend sein, mit einer visuell warmen Ästhetik und einfachen animierten Videos, um Konzepte zu veranschaulichen, sowie einer ruhigen, informativen Erzählung. Dies ermöglicht es, komplexe Informationen über einen klaren Text-zu-Video-Ansatz aus dem Skript leicht verständlich zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 90-sekündiges internes L&D-Initiative-Video für F&E- und Marketingteams, das das neueste Produktupdate und seine wissenschaftlichen Durchbrüche detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte dynamisch und informativ sein, indem pharmazeutische Vorlagen genutzt werden, um Daten effektiv zu präsentieren, begleitet von ansprechenden Voiceovers und präzisen Untertiteln, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten. Dies unterstützt skalierbares Gesundheitstraining, indem konsistentes Wissen vermittelt wird.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Einarbeitungsvideo für neu eingestellte Apotheker, das sie in die Kernwerte des Unternehmens und die ersten operativen Schritte einführt. Das Video sollte einladend und effizient sein, mit einem anpassbaren Charakter, der sie durch die Informationen führt, begleitet von einem prägnanten Voiceover. Dies gewährleistet eine schnelle, klare Einführung in ihre Rolle.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Pharma-Training-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie schnell und effizient ansprechende, konforme pharmazeutische Schulungsvideos mit KI-Technologie, die L&D-Initiativen optimiert.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Erstellen Sie Ihre Videoinhalte, indem Sie Ihr Skript eingeben oder einfügen. Die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript verwandelt Ihr geschriebenes Material mühelos in eine dynamische Videonarration und bietet die Grundlage für effektive Pharma-Trainingsvideos.
2
Step 2
Wählen und passen Sie KI-Avatare an
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, die Ihr Bildschirmpräsentator sein sollen. Personalisieren Sie deren Aussehen und Stimme, um ansprechende und nachvollziehbare Inhalte für die Mitarbeitereinführung zu schaffen.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Markenassets hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit relevanten visuellen Elementen und wenden Sie die einzigartige Identität Ihrer Marke mit Branding-Kontrollen (Logo, Farben) an. Dies stellt sicher, dass Ihre Inhalte den HIPAA- und Compliance-freundlichen Standards entsprechen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie für skalierbare Wirkung
Finalisieren Sie Ihre Kreation, indem Sie Untertitel für verbesserte Zugänglichkeit und Verständnis aktivieren. Exportieren Sie Ihr fertiges Video nahtlos für eine breite Verteilung, um Ihre L&D-Initiativen zu unterstützen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer medizinischer Informationen

Verwandeln Sie komplexe medizinische und Compliance-Themen in klare, leicht verständliche Videos für effektive Patientenaufklärung und Mitarbeitereinführung.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Pharma-Trainingsvideos vereinfachen?

HeyGen revolutioniert die Erstellung von Pharma-Trainingsvideos durch den Einsatz fortschrittlicher KI-Videoerstellung. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, Text schnell in ansprechende Videos zu verwandeln, was das Gesundheitstraining für verschiedene L&D-Initiativen skalierbar und effizient macht.

Sorgt HeyGen für die Einhaltung von Vorschriften bei Gesundheits- und Pharma-Trainingsinhalten?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, HIPAA- und Compliance-freundlich zu sein und bietet eine sichere Umgebung für Ihre sensiblen Patientenaufklärungs- und Mitarbeitereinführungsinhalte. Unsere Plattform hilft sicherzustellen, dass Ihre Compliance-Trainingsvideos den Branchenstandards entsprechen.

Kann ich KI-Avatare und Voiceovers für meine pharmazeutischen L&D-Initiativen anpassen?

Absolut, HeyGen bietet eine Reihe anpassbarer KI-Avatare und KI-gesteuerter Voiceovers, um Ihre pharmazeutischen L&D-Initiativen zum Leben zu erwecken. Sie können Charaktere und Stimmen an Ihre Marke und spezifische Schulungsbedürfnisse anpassen, um relevanteren Inhalt zu schaffen.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um die Text-zu-Video-Produktion für Schulungen zu optimieren?

HeyGen optimiert die Text-zu-Video-Produktion mit Funktionen wie anpassbaren pharmazeutischen Vorlagen, automatisierten Untertiteln und einfacher Skript-zu-Video-Konvertierung. Dies ermöglicht die schnelle Erstellung professioneller animierter Videos für all Ihre Schulungsanforderungen.

