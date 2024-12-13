Pharma-Prozess-Video-Macher: Erstellen Sie schnell ansprechende Inhalte

Verwandeln Sie Ihre Pharma-Marketing-Inhalte mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um komplexe Prozesse sofort in klare, ansprechende pharmazeutische Videos zu verwandeln.

Erstellen Sie ein detailliertes 60-Sekunden-Trainingsvideo für interne Pharma-Mitarbeiter, das sich auf einen komplexen Herstellungsprozess konzentriert, um die Einhaltung der Schulungsvorgaben sicherzustellen. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit animierten Infografiken und Bildschirmtexten, die die Zuschauer durch jeden Schritt führen, begleitet von einer klaren, autoritativen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um schnell das erste Video zu erstellen und die Sprachgenerierung für eine konsistente Erzählung zu verwenden.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein ansprechendes 30-Sekunden-Pharma-Marketing-Video für soziale Medien, das sich an Gesundheitsfachkräfte richtet und ein neues Medikament ankündigt. Die visuelle Ästhetik sollte elegant und modern sein, mit dynamischen Übergängen und eindrucksvollen Bildschirmstatistiken, während der Ton optimistisch und überzeugend ist. Verwenden Sie HeyGens AI-Avatare, um die wichtigsten Vorteile zu präsentieren, und passen Sie das Seitenverhältnis an, um es für verschiedene Plattformen zu optimieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein einfühlsames 45-Sekunden-Patientenaufklärungsvideo, das die richtige Anwendung und die Vorteile eines gängigen Medikaments für Patienten und ihre Familien erklärt. Der visuelle Stil sollte freundlich und beruhigend sein, mit einfachen, nachvollziehbaren Analogien und einer warmen, klaren Stimme. Verwenden Sie HeyGens Untertitel, um die Zugänglichkeit zu verbessern, und wählen Sie aus seinen Vorlagen und Szenen, um das Video schnell zusammenzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein informatives 60-Sekunden-Pharma-Video, das die neuesten Updates zur Einhaltung von Branchenvorschriften für F&E- und Rechtsteams detailliert beschreibt. Die visuelle Präsentation sollte formell und datenorientiert sein, mit Diagrammen und Dokumentauszügen, unterstützt von einer präzisen, erklärenden Stimme. Nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für relevante visuelle Inhalte und Text-zu-Video-Funktion, um komplexe Vorschriften effizient darzustellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Wie der Pharma-Prozess-Video-Macher funktioniert

Verwandeln Sie komplexe pharmazeutische Prozesse mühelos in klare, konforme und fesselnde Videos mit AI-gestützten Tools, die für die Branche entwickelt wurden.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihres pharmazeutischen Prozessskripts oder wählen Sie aus einer Bibliothek professioneller Videovorlagen, um Ihr Projekt schnell und effizient zu starten.
2
Step 2
Wählen Sie ansprechende AI-Avatare und visuelle Inhalte
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Informationen zu präsentieren, und integrieren Sie relevante visuelle Inhalte aus der Medienbibliothek, um Ihre pharmazeutischen Videos zu verbessern.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding an und generieren Sie Voiceover
Integrieren Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke, um Konsistenz zu gewährleisten, und generieren Sie dann natürlich klingende Voiceovers in mehreren Sprachen direkt aus Ihrem Skript.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr konformes Pharma-Video
Überprüfen Sie Ihr pharmazeutisches Video auf Genauigkeit und Konformität und exportieren Sie es dann in verschiedenen Seitenverhältnissen, komplett mit automatisch generierten Untertiteln für die Zugänglichkeit.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Pharma-Marketing-Inhalte beschleunigen

Produzieren Sie schnell wirkungsvolle pharmazeutische Marketingvideos und Werbekampagnen, um Zielgruppen effektiv zu erreichen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Pharma-Video-Produktion optimieren?

HeyGen ermöglicht eine effiziente Pharma-Video-Produktion durch fortschrittliche AI-Videoerstellung. Benutzer können Skripte schnell in ansprechende Videos umwandeln, indem sie realistische AI-Avatare und authentische Sprachgenerierung nutzen, was die Produktionszeit und -kosten erheblich reduziert. Unsere anpassbaren Videovorlagen beschleunigen die Inhaltserstellung weiter und machen den Prozess für pharmazeutische Videos nahtlos.

Welche Arten von Pharma-Marketing-Inhalten kann HeyGen erstellen?

HeyGen ermöglicht die Erstellung vielfältiger und ansprechender Pharma-Marketing-Inhalte, von überzeugenden Social-Media-Videos bis hin zu detaillierten MOA-Videos. Mit HeyGens Branding-Kontrollen können Unternehmen sicherstellen, dass alle Inhalte mit ihrer visuellen Identität übereinstimmen und schnell und konsistent professionelle Marketingmaterialien für das Pharma-Marketing produzieren.

Hilft HeyGen bei der Einhaltung von Vorschriften für pharmazeutische Videos?

Ja, HeyGen unterstützt die Bemühungen zur Einhaltung von Vorschriften für pharmazeutische Videos, indem es Funktionen wie präzise Text-zu-Video-Konvertierung und automatisierte Untertitel bietet. Dies gewährleistet die Genauigkeit und Zugänglichkeit der Botschaft, die für die Einhaltung von Industriestandards in pharmazeutischen Videoinhalten entscheidend sind.

Ist HeyGen geeignet für die Erstellung von medizinischen Schulungsvideos und Patientenaufklärung?

Absolut, HeyGen ist eine ideale AI-Videoerstellungsplattform für die Entwicklung klarer medizinischer Schulungsvideos und wirkungsvoller Patientenaufklärungsmaterialien. Die Text-zu-Video-Funktion mit AI-Avataren ermöglicht konsistente und leicht verständliche Erklärungen, perfekt sowohl für interne Schulungen zur Einhaltung von Vorschriften als auch für externe Bildungsmaßnahmen.

