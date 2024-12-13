Erstellen Sie ein detailliertes 60-Sekunden-Trainingsvideo für interne Pharma-Mitarbeiter, das sich auf einen komplexen Herstellungsprozess konzentriert, um die Einhaltung der Schulungsvorgaben sicherzustellen. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit animierten Infografiken und Bildschirmtexten, die die Zuschauer durch jeden Schritt führen, begleitet von einer klaren, autoritativen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um schnell das erste Video zu erstellen und die Sprachgenerierung für eine konsistente Erzählung zu verwenden.

