Pharma-Bildungsvideo-Ersteller: Erstellen Sie ansprechende Inhalte

Produzieren Sie mühelos regelkonforme Patientenaufklärungsvideos mit AI-Avataren, um Gesundheitsfachkräfte zu informieren.

513/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges professionelles Schulungsvideo für "Gesundheitsfachkräfte", das die klinische Wirksamkeit und die Anwendungsprotokolle eines innovativen Medikaments detailliert beschreibt. Dieses Video sollte einen hochinformativen und klaren visuellen Stil beibehalten, mit eingeblendetem Text und Datenvisualisierungen, unterstützt durch eine selbstbewusste Erzählung, die mit HeyGen's "Text-to-Video aus Skript"-Funktion erstellt wurde, mit "Untertiteln" für ein besseres Verständnis, um eine präzise Kommunikation für ein Expertenpublikum zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 45-sekündiges "Marketingvideo", das sich an Pharmaunternehmen richtet und die Effizienz von HeyGen als "Pharma-Bildungsvideo-Ersteller" zeigt. Der visuelle Stil sollte ansprechend und modern sein, mit lebendigen "animierten Erklärvideos"-Elementen und einem peppigen Hintergrundtrack, der demonstriert, wie "Vorlagen & Szenen" aus HeyGen's "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" schnell überzeugende Inhalte generieren können, um neue Kunden zu gewinnen und ihre Marketingreichweite zu erhöhen.
Beispiel-Prompt 3
Formulieren Sie ein prägnantes 75-sekündiges Video für internes Personal in der "Pharmaindustrie", das sich auf wichtige "Regelkonformitäts"-Updates für neue Produkteinführungen konzentriert. Der Stil sollte sauber, professionell und leicht verständlich sein, mit infografikartigen Visualisierungen und einer autoritativen, aber klaren Stimme, die HeyGen's "AI Avatare" mit "anpassbaren Charakteren" nutzt und eine nahtlose Verteilung über verschiedene Plattformen mit "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" für internes Training und Onboarding gewährleistet.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Pharma-Bildungsvideo-Ersteller funktioniert

Verwandeln Sie komplexe pharmazeutische Informationen nahtlos in klare, regelkonforme und ansprechende Bildungsvideos für Patienten und Gesundheitsfachkräfte mit AI.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr medizinisches oder pharmazeutisches Skript in die Plattform einfügen. Nutzen Sie die "Text-zu-Video aus Skript"-Technologie, um Ihren Textinhalt sofort in eine vorläufige Videotimeline zu konvertieren, was Genauigkeit und Effizienz für Ihre "Patientenaufklärungsvideos" gewährleistet.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar & Szene
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren", um Gesundheitsfachkräfte oder Erzähler darzustellen. Integrieren Sie geeignete Szenen und "medizinische Animationen" aus der Medienbibliothek, um komplexe Konzepte visuell zu vermitteln und den Inhalt ansprechend und leicht verständlich zu machen.
3
Step 3
Anwenden von Branding- & Compliance-Elementen
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie die "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" Ihrer Organisation anwenden und sicherstellen, dass alle Inhalte den "Regelkonformitäts"-Richtlinien entsprechen. Nutzen Sie Funktionen wie Untertitel für Zugänglichkeit und Klarheit, die für die "Pharmaindustrie" entscheidend sind.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Überprüfen Sie Ihr vollständiges Bildungsvideo, um Genauigkeit und Wirkung sicherzustellen. Verwenden Sie dann die Funktion "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um Ihr Video für verschiedene Plattformen zu optimieren, bereit zur Verteilung an Gesundheitsfachkräfte oder für "Produktschulungen".

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie Produktschulungen und -behalten

.

Nutzen Sie AI-gesteuerte Videoinhalte, um das Engagement und die Wissensspeicherung für Produktschulungen und interne berufliche Weiterentwicklung erheblich zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen als kreativer Pharma-Bildungsvideo-Ersteller dienen?

HeyGen ermöglicht es Pharmaunternehmen, mühelos ansprechende Patientenaufklärungs- und Marketingvideos zu erstellen. Die AI-gestützte Videoplattform vereinfacht den gesamten Prozess, von Skript bis hin zu beeindruckendem visuellen Inhalt.

Kann HeyGen medizinische Animationen und anpassbare Charaktere für Gesundheitsinhalte generieren?

Ja, HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um realistische oder stilisierte medizinische Animationen zu erzeugen. Dies ermöglicht vielfältige und anpassbare Charaktere, die die visuelle Attraktivität und den pädagogischen Effekt Ihrer Videoinhalte steigern.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die Regelkonformität in pharmazeutischen Videoinhalten?

Obwohl HeyGen keine direkte Beratung zur Regelkonformität bietet, ermöglichen seine Branding-Kontrollen, präzise Voiceover-Generierung und Untertitel-Funktionen eine rigorose Überprüfung und konsistente Botschaften, die für die Pharmaindustrie entscheidend sind. Die Plattform gewährleistet die Kontrolle über Ihre Videoinhaltserstellung.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Produktschulungen und animierten Erklärvideos für Fachleute?

HeyGen vereinfacht Produktschulungen und animierte Erklärvideos durch seine intuitive Videoplattform. Mit Zugriff auf Vorlagen und Medienbibliotheken können Gesundheitsfachkräfte schnell hochwertige, ansprechende Inhalte produzieren, ohne umfangreiche technische Kenntnisse.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo