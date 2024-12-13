Pharma-Compliance-Video-Tool: Meistere regulatorische Schulungen

Erstellen Sie ansprechende pharmazeutische Schulungsvideos schnell, indem Sie Skripte in professionelle Videos mit unserer Text-zu-Video aus Skript-Funktion verwandeln und so nahtlose regulatorische Compliance sicherstellen.

514/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein informatives 45-Sekunden-"Compliance-Schulungsvideo" für erfahrene F&E-Wissenschaftler, das die neuesten Aktualisierungen der Datenintegritätsprotokolle umreißt. Dieses Video sollte in seiner visuellen Präsentation direkt und autoritativ sein, mit einem präzisen und unmissverständlichen Audiostil, um kritische regulatorische Informationen effektiv zu vermitteln. Nutzen Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um detaillierte Skripte schnell in polierte, genaue Inhalte zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie einen prägnanten 30-Sekunden-Clip "Video-SOPs", der einen kritischen Prozess zur Sterilisation von Geräten für Labortechniker detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte sauber sein und sich auf klare Demonstrationen jedes Schritts konzentrieren, begleitet von einer ruhigen und instruktiven "Voiceover-Generierung". Dieses Video zielt darauf ab, "regulatorische Compliance"-Standards unter dem Betriebspersonal zu verstärken und die prozedurale Konsistenz über Schichten hinweg sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein mitfühlendes 90-Sekunden-Video vor, das die Vorteile und möglichen Nebenwirkungen eines gängigen Medikaments erklärt, das für Patienten und ihre Familien bestimmt ist. Der visuelle und Audiostil sollte einfühlsam, beruhigend und leicht verständlich sein, mit einfachen Grafiken und einer warmen Erzählung. Nutzen Sie HeyGens vielfältige "Vorlagen & Szenen", um eine zugängliche und optisch ansprechende "Patientenaufklärung"-Ressource zu erstellen, ohne umfangreiche Designkenntnisse zu benötigen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Pharma-Compliance-Video-Tool funktioniert

Vereinfachen Sie die Erstellung von FDA-konformer Dokumentation und pharmazeutischen Schulungsvideos mit einer intuitiven Text-zu-Video-Plattform, die regulatorische Compliance und ansprechende L&D-Initiativen sicherstellt.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Fügen Sie Ihre vorhandenen Skripte ein oder generieren Sie neue Inhalte. Die Text-zu-Video aus Skript-Funktion unserer Plattform verwandelt Ihren geschriebenen Text in professionelle Voiceovers, bereit für Ihre pharmazeutischen Schulungsvideos.
2
Step 2
Wählen Sie AI-Avatare und visuelle Elemente
Wählen Sie einen AI-Avatar, um Ihre Inhalte zu präsentieren, oder wählen Sie aus einer Bibliothek anpassbarer Vorlagen und Szenen, um komplexe SOPs und regulatorische Richtlinien zu visualisieren.
3
Step 3
Wenden Sie Branding- und Compliance-Funktionen an
Wenden Sie Ihr Unternehmensbranding mit unseren Branding-Kontrollen für Logos und Farben an. Fügen Sie Untertitel/Beschriftungen hinzu, um die Zugänglichkeit zu verbessern und die Anforderungen für FDA-konforme Dokumentation zu erfüllen.
4
Step 4
Exportieren und Bereitstellen
Exportieren Sie Ihre fertigen Compliance-Videos einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen für unterschiedliche Plattformen. Nutzen Sie die mehrsprachige Unterstützung, um Ihre Video-SOPs global bereitzustellen und konsistente L&D-Initiativen sicherzustellen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie Engagement und Behaltensquote für Compliance-Schulungen

.

Nutzen Sie AI-gestützte Videos, um Compliance- und pharmazeutische Schulungen interaktiver und einprägsamer zu gestalten, was zu einer verbesserten Wissensspeicherung und Einhaltung führt.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Pharma-Compliance-Videos vereinfachen?

HeyGen fungiert als fortschrittliches "Pharma-Compliance-Video-Tool", das eine schnelle "Videoinhaltserstellung" aus Text ermöglicht. Durch die Nutzung von "Text-zu-Video-Technologie" mit "AI-Avataren" und "Voiceover-Generierung" können Sie ansprechende Compliance-Inhalte effizient produzieren und so die traditionelle Videoproduktionszeit und -kosten reduzieren.

Welche Vorteile bietet HeyGen bei der Entwicklung von pharmazeutischen Schulungsvideos?

HeyGen bietet eine leistungsstarke Plattform für "pharmazeutische Schulungsvideos" durch "anpassbare Vorlagen" und Branding-Kontrollen. Dies ermöglicht es L&D-Initiativen, schnell hochwertige "Compliance-Schulungsvideos" mit "Untertiteln/Beschriftungen" und "mehrsprachiger Unterstützung" zu erstellen, um eine konsistente Botschaft über globale Teams hinweg sicherzustellen.

Unterstützt HeyGen die effiziente Produktion von Patientenaufklärung und Video-SOPs?

Absolut. HeyGen ist ein vielseitiger "AI-Videoersteller", der die Produktion von "Patientenaufklärung"-Materialien und "Video-SOPs" erheblich vereinfacht. Seine Funktionen, einschließlich einer Medienbibliothek und einfacher "Text-zu-Video"-Konvertierung, befähigen Gesundheitsfachkräfte, komplexe Informationen klar und ansprechend zu vermitteln.

Auf welche Weise stellt HeyGen die regulatorische Compliance für Gesundheitsvideoinhalte sicher?

HeyGen unterstützt "regulatorische Compliance" durch Funktionen wie präzise "Text-zu-Video"-Kontrolle und "Untertitel/Beschriftungen" für Genauigkeit und Zugänglichkeit. Während die Inhaltsgenehmigung beim Benutzer bleibt, bietet HeyGen die notwendigen Werkzeuge, um "FDA-konforme Dokumentation"-freundliche Videoressourcen mit kontrolliertem Branding und Messaging zu erstellen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo