Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Video, das bestehende pharmazeutische Mitarbeiter und Vertriebsteams über aktuelle regulatorische Compliance-Updates informiert, indem Sie vorgefertigte Vorlagen und Szenen für eine konsistente Markenbotschaft nutzen. Dieses informative Video sollte saubere Grafiken und einen autoritativen, aber zugänglichen Ton verwenden, um komplexe Informationen für vielbeschäftigte Fachleute verständlich zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Was wäre, wenn Sie ein einfühlsames 30-sekündiges Patientenaufklärungsvideo für Gesundheitsdienstleister und Patienten erstellen könnten, das die richtige Anwendung und die Vorteile eines neuen medizinischen Produkts klar darstellt? Mit beruhigenden visuellen Darstellungen und intuitiver Voiceover-Generierung würde dieses Video komplexe Informationen über pharmazeutische Videos leicht verständlich und beruhigend machen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein dynamisches 50-sekündiges internes Kommunikationsvideo, das sich an die L&D- und Marketingabteilungen richtet und die Fähigkeiten von HeyGen als Pharma-Compliance-Videoersteller präsentiert. Dieses ansprechende Stück sollte die Effizienz der Inhaltserstellung mit Text-zu-Video aus einem Skript hervorheben, mit schnellen Schnitten und einem lebendigen visuellen Stil, um die Einfachheit und Leistungsfähigkeit der AI-Videoerstellung für interne Schulungen zu vermitteln.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Pharma Compliance Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie schnell professionelle, konforme pharmazeutische Videos mit AI, um Ihre Schulungs- und Patientenaufklärungsprozesse effizient und präzise zu optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie, indem Sie Ihre Inhalte zur pharmazeutischen Compliance-Schulung in den Text-zu-Video-Skript-Editor eingeben. Unsere Plattform wandelt Ihren Text automatisch in ansprechende Videoszenen um.
2
Step 2
Wählen Sie AI-Avatare
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren oder spezifische Informationen zu vermitteln. Diese Avatare bieten ein professionelles und konsistentes Gesicht für Ihre pharmazeutischen Videos.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceovers hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit natürlich klingender Voiceover-Generierung. Wählen Sie aus verschiedenen Stimmen und Sprachen, um sicherzustellen, dass Ihre Compliance-Botschaften klar an Ihr Publikum kommuniziert werden.
4
Step 4
Exportieren mit Barrierefreiheit
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie automatisch präzise Untertitel/Captions generieren, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte zugänglich sind und den regulatorischen Standards entsprechen, bevor Sie es exportieren und teilen.

Verbesserung der regulatorischen Compliance-Schulung

Steigern Sie die Teilnahme und das Wissen der Teilnehmer in wichtigen regulatorischen Compliance-Sitzungen durch dynamische und interaktive AI-gestützte Videoinhalte.

Häufig Gestellte Fragen

Wie verbessert HeyGen die Erstellung von pharmazeutischen Videos?

HeyGens innovative AI-Videoerstellungsplattform fungiert als kreativer Motor, der es Nutzern ermöglicht, Skripte mühelos in ansprechende pharmazeutische Videos zu verwandeln. Mit AI-Avataren und reichhaltigen Vorlagen können Sie Ihre Inhaltsproduktion für Patientenaufklärung und Compliance-Schulungen optimieren.

Welche kreativen Möglichkeiten bietet HeyGen für Compliance-Schulungen?

HeyGen bietet eine umfassende kreative Plattform für Compliance-Schulungen, einschließlich einer vielfältigen Bibliothek realistischer AI-Avatare und anpassbarer Vorlagen. Dies ermöglicht die Produktion dynamischer und ansprechender animierter Videos, die den Standards der Pharmaindustrie entsprechen.

Kann HeyGen die Einhaltung von Vorschriften für pharmazeutische Videos sicherstellen?

Ja, HeyGen unterstützt die Einhaltung von Vorschriften, indem es eine präzise Text-zu-Video-Konvertierung aus Ihren Skripten, eine genaue Voiceover-Generierung und automatische Untertitel/Captions ermöglicht. Dies stellt sicher, dass Ihre medizinischen Schulungsvideos und Patientenaufklärungsinhalte klar und konsistent sind.

Wie kann ich meine Pharma-Marketinginhalte mit HeyGen branden?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, spezifische Markenfarben und benutzerdefinierte Medien in Ihre pharmazeutischen Marketinginhalte zu integrieren. Nutzen Sie unsere Vorlagen und umfangreiche Medienbibliothek, um eine konsistente Markenidentität in all Ihren Videos zu wahren.

