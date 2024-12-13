Erstellen Sie ein 45-sekündiges Tutorial "Haustierpflege-Bildungsvideo-Generator" für neue Welpenbesitzer, das drei wesentliche Tipps zur Stubenreinheit demonstriert. Dieses Video sollte einen freundlichen "AI-Avatar" zeigen, der die Anweisungen in einem warmen, ermutigenden Ton vor einem hellen, spielerischen animierten Hintergrund liefert, der einfach durch Eingabe eines Skripts für "Text-zu-Video aus Skript" in HeyGen erstellt werden kann.

