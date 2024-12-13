Ihr personalisierter Videogenerator für KI-Erzählungen

Verwandeln Sie Ihre Marketingvideos mit personalisierten KI-Videos und lebensechten KI-Avataren.

Für Kleinunternehmer: Stellen Sie sich ein 30-sekündiges Video vor, das zeigt, wie man mühelos neue Produkte mit personalisierten KI-Videos einführt. Der visuelle Stil sollte hell und energiegeladen sein, mit modernen Grafiken, ergänzt durch eine lebhafte, professionelle Stimme. Dieses Video wird die Nutzung von KI-Avataren für wichtige Produkthighlights hervorheben und die Kraft der schnellen, maßgeschneiderten Inhaltserstellung demonstrieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Ein überzeugendes 45-sekündiges Video wird für digitale Marketingagenturen benötigt, das ihre Effizienz bei der Präsentation von Kundenfallstudien veranschaulicht. Visuell sollte das Stück elegant und professionell sein, mit sauberen Übergängen und selbstbewusstem Audio. Es wird die Einfachheit hervorheben, wirkungsvolle Marketingvideos zu erstellen, indem die vielfältigen Vorlagen und Szenen von HeyGen genutzt werden, um schnell ein Text-zu-Video von einem Skript in eine ausgefeilte Präsentation zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Zielgruppe sind Content-Ersteller, die das Engagement in sozialen Medien steigern möchten. Entwickeln Sie ein dynamisches 60-sekündiges Video. Die visuelle Ästhetik sollte lebendig und trendbewusst sein, mit Elementen aus einer reichhaltigen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, alles geliefert mit einer freundlichen, begeisterten Stimme. Die Erzählung wird zeigen, wie einfach Untertitel/Captions hinzugefügt werden können, um eine größere Reichweite zu erzielen, und wie die Erstellung von Inhalten für soziale Medien nahtlos und effektiv für personalisierte Videoerlebnisse wird.
Beispiel-Prompt 3
Wie können Softwareentwickler komplexe Produktmerkmale für nicht-technische Nutzer erklären? Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video, das dies anspricht und klare Produkterklärungen demonstriert. Die visuelle Gestaltung sollte sauber, klar und sehr informativ sein, mit einer ruhigen, erklärenden Stimme, die den Zuschauer führt. Betonen Sie die Fähigkeit, ein detailliertes Skript schnell in ein Video zu verwandeln, indem Sie Text-zu-Video vom Skript verwenden, und optimieren Sie es dann mit Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporten für verschiedene Plattformen, um HeyGen als personalisierten Videogenerator zu präsentieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der personalisierte Videogenerator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende, maßgeschneiderte Videos in großem Maßstab, indem Sie fortschrittliche KI nutzen, um auf persönlicher Ebene mit Ihrem Publikum zu kommunizieren.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Beginnen Sie, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von lebensechten KI-Avataren wählen, um Ihre Marke oder Botschaft in Ihrem Video zu repräsentieren.
2
Step 2
Schreiben Sie Ihr Videoskript
Gestalten Sie Ihre Botschaft, indem Sie ein individuelles Skript hinzufügen, und unsere KI wird es in natürlich klingende Sprache für Ihren Avatar verwandeln.
3
Step 3
Passen Sie Ihre visuellen Elemente an
Verbessern Sie Ihr Video mit Branding-Kontrollen, indem Sie Ihr Logo, Farben und andere visuelle Elemente hinzufügen, um Konsistenz zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Erstellen Sie Ihr personalisiertes Video und exportieren Sie es in optimalen Seitenverhältnissen für nahtloses Teilen auf all Ihren gewünschten Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie personalisiertes Training & Entwicklung

.

Steigern Sie das Engagement und die Beibehaltung in Schulungsprogrammen, indem Sie hochgradig personalisierte KI-Videos bereitstellen, die das Lernen effektiver machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine personalisierten Videoinhalte mit KI-Avataren verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende personalisierte Videos mit einer Vielzahl von lebensechten KI-Avataren zu erstellen. Sie können diese KI-Avatare anpassen und fortschrittliche KI-Video-Personalisierungssoftware nutzen, um authentisch mit Ihrem Publikum zu kommunizieren.

Wie funktioniert der Prozess zur Erstellung von KI-Videos mit HeyGen?

Die Erstellung professioneller Marketingvideos mit HeyGen ist intuitiv. Fügen Sie einfach Ihr Skript hinzu, wählen Sie aus umfangreichen Vorlagen, und unser KI-Videogenerator verwandelt Ihren Text in ansprechende Videoinhalte, komplett mit Voiceover und bearbeitbaren Elementen.

Bietet HeyGen fortschrittliche Kreativwerkzeuge wie Sprach- und Gesichtsklonen?

Ja, HeyGen bietet leistungsstarke kreative Funktionen wie KI-Sprachklonen und KI-Gesichtsklonen, um Ihre Videos wirklich zu personalisieren. Darüber hinaus können Sie Multi-Sprach-Generierung und KI-Gestenkopieren nutzen, um noch dynamischere und lokalere Inhalte zu erzielen.

Kann HeyGen verschiedene Arten von Marketingvideos unterstützen?

Absolut! HeyGen ist ein vielseitiger KI-Videomacher, der perfekt für die Erstellung einer Vielzahl von Inhalten geeignet ist, einschließlich Marketingvideos, Produkterklärungen und ansprechenden Social-Media-Posts. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die umfangreichen Funktionen stellen sicher, dass Sie maßgeschneiderte Videos für jeden Bedarf erstellen können.

