Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Video für Fitnesstrainer und Personal Trainer, das zeigt, wie man ein Trainingsprogramm mit den AI-Avataren von HeyGen einführt. Der visuelle Stil sollte dynamisch und motivierend sein, wobei ein AI-Avatar die Einführung in die Übungen klar demonstriert, während die Audioaufnahme aus einer mitreißenden, ermutigenden Stimme besteht, die die Zuschauer durch die ersten Schritte ihrer Sitzung führt.

Video Generieren