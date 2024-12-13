Gestalten Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video, das eine anfängerfreundliche Trainingsroutine zeigt, die sich an vielbeschäftigte Berufstätige richtet, die schnelle Übungen für zu Hause suchen. Der visuelle Stil sollte dynamisch sein, mit schnellen Schnitten und klaren Anweisungen auf dem Bildschirm, begleitet von mitreißender, motivierender Hintergrundmusik. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um Trainingsschritte und Tipps nahtlos zu integrieren und effektive Trainingsroutinen zu präsentieren.

Video Generieren