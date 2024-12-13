Video Maker: Persönliche Support- & Trainingsvideos leicht gemacht

Erstellen Sie mühelos ansprechende Anleitungsvideos und Schulungsmaterialien mit realistischen AI-Avataren.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Kundensupport-Video für Nutzer, die schnelle Lösungen für häufige Produktprobleme suchen. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und prägnant sein, wobei wichtige Schritte mit Bildschirmtext hervorgehoben werden. Nutzen Sie HeyGens Untertitel und mehrsprachige Untertitel für breite Zugänglichkeit.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Video für internes Arbeitsplatztraining, das eine neue Richtlinienänderung für bestehende Teammitglieder ankündigt. Der visuelle Stil sollte dynamisch sein, mit schnellen Schnitten und einer lebhaften Hintergrundmusik, während HeyGens Vorlagen & Szenen und die Sprachgenerierung verwendet werden, um die Botschaft effizient zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Video-Tutorial als umfassende Anleitung für eine spezifische Softwarefunktion, das sich an Lernende oder Nutzer richtet, die detaillierte Anleitungen benötigen. Verwenden Sie einen sauberen Interface-Visual-Stil und eine ruhige, klare Erzählung, indem Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für visuelle Hilfsmittel und das Anpassen & Exportieren des Seitenverhältnisses für verschiedene Plattformen einbeziehen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Video Maker für persönliche Support-Richtlinien funktioniert

Erstellen Sie schnell professionelle und ansprechende Videos zu persönlichen Support-Richtlinien, um Ihr Publikum mühelos zu informieren und zu schulen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Richtlinienskript
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer detaillierten persönlichen Support-Richtlinien. Verwenden Sie die Funktion "Text-zu-Video aus Skript", um Ihre Inhalte sofort in einen ansprechenden "How-to-Guide" zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren visuellen Präsentator
Wählen Sie einen "AI-Avatar" aus unserer vielfältigen Bibliothek, um Ihre Richtlinien zu erzählen, oder nutzen Sie "Bildschirmaufnahmen" für Schritt-für-Schritt-Demonstrationen.
3
Step 3
Verfeinern und verbessern Sie die Zugänglichkeit
Verbessern Sie das Verständnis und die Reichweite, indem Sie automatisch "mehrsprachige Untertitel" für Ihr Video generieren, um Klarheit für alle Zuschauer zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Schließen Sie Ihr Projekt "Anleitungsvideo-Maker" ab, indem Sie optimale "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte" für eine nahtlose Verteilung über Plattformen hinweg auswählen.

Anwendungsfälle

Vereinfachen Sie komplexe Support-Richtlinien

Verwandeln Sie komplexe persönliche Support-Richtlinien in klare, ansprechende Anleitungsvideos, die das Verständnis und die Anwendung verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Anleitungsvideos vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, schnell überzeugende Anleitungsvideos zu erstellen, indem AI-Avatare, Text-zu-Video-Generierung und eine umfangreiche Bibliothek von Videovorlagen genutzt werden. Dies vereinfacht den Prozess der Produktion hochwertiger Video-Tutorials und Anleitungen für verschiedene Bedürfnisse.

Welche Arten von Schulungsvideos kann ich mit HeyGen erstellen?

Mit HeyGen können Sie problemlos eine Vielzahl von Schulungsvideos produzieren, von umfassenden Video-SOPs und Onboarding-Modulen bis hin zu ansprechenden Arbeitsplatzschulungsinhalten. Unsere Plattform hilft HR- und L&D-Teams, die Erstellung von Bildungsinhalten zu automatisieren und zu verbessern.

Wie nutzt HeyGen AI, um die Videoproduktion zu verbessern?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und AI-Sprachübertragungen, um Skripte in professionelle Erklärvideos und Schulungsinhalte zu verwandeln, ohne dass teure Ausrüstung oder Schauspieler benötigt werden. Dies steigert die Produktionseffizienz erheblich und bietet Unternehmen erhebliche Kosteneinsparungen.

Kann HeyGen helfen, den Kundensupport mit Videos zu verbessern?

Ja, HeyGen ermöglicht es Unternehmen, effektive Kundensupport-Videos zu erstellen, die die Kommunikation verbessern und eingehende Anfragen reduzieren. Funktionen wie mehrsprachige Untertitel sorgen zudem dafür, dass Ihre Video-Tutorials und FAQs für ein globales Publikum zugänglich sind, was die gesamte Kundenerfahrung verbessert.

