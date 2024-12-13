Video Maker: Persönliche Support- & Trainingsvideos leicht gemacht
Erstellen Sie mühelos ansprechende Anleitungsvideos und Schulungsmaterialien mit realistischen AI-Avataren.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Kundensupport-Video für Nutzer, die schnelle Lösungen für häufige Produktprobleme suchen. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und prägnant sein, wobei wichtige Schritte mit Bildschirmtext hervorgehoben werden. Nutzen Sie HeyGens Untertitel und mehrsprachige Untertitel für breite Zugänglichkeit.
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Video für internes Arbeitsplatztraining, das eine neue Richtlinienänderung für bestehende Teammitglieder ankündigt. Der visuelle Stil sollte dynamisch sein, mit schnellen Schnitten und einer lebhaften Hintergrundmusik, während HeyGens Vorlagen & Szenen und die Sprachgenerierung verwendet werden, um die Botschaft effizient zu vermitteln.
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Video-Tutorial als umfassende Anleitung für eine spezifische Softwarefunktion, das sich an Lernende oder Nutzer richtet, die detaillierte Anleitungen benötigen. Verwenden Sie einen sauberen Interface-Visual-Stil und eine ruhige, klare Erzählung, indem Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für visuelle Hilfsmittel und das Anpassen & Exportieren des Seitenverhältnisses für verschiedene Plattformen einbeziehen.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement und die Behaltensquote im Training.
Nutzen Sie AI, um dynamische Schulungsvideos zu erstellen, die sicherstellen, dass persönliche Support-Richtlinien effektiv aufgenommen und behalten werden.
Skalieren Sie Schulungsinhalte und Reichweite.
Erstellen Sie eine Vielzahl von Anleitungsvideos für Support-Richtlinien, um sie effizient einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung von Anleitungsvideos vereinfachen?
HeyGen ermöglicht es Nutzern, schnell überzeugende Anleitungsvideos zu erstellen, indem AI-Avatare, Text-zu-Video-Generierung und eine umfangreiche Bibliothek von Videovorlagen genutzt werden. Dies vereinfacht den Prozess der Produktion hochwertiger Video-Tutorials und Anleitungen für verschiedene Bedürfnisse.
Welche Arten von Schulungsvideos kann ich mit HeyGen erstellen?
Mit HeyGen können Sie problemlos eine Vielzahl von Schulungsvideos produzieren, von umfassenden Video-SOPs und Onboarding-Modulen bis hin zu ansprechenden Arbeitsplatzschulungsinhalten. Unsere Plattform hilft HR- und L&D-Teams, die Erstellung von Bildungsinhalten zu automatisieren und zu verbessern.
Wie nutzt HeyGen AI, um die Videoproduktion zu verbessern?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und AI-Sprachübertragungen, um Skripte in professionelle Erklärvideos und Schulungsinhalte zu verwandeln, ohne dass teure Ausrüstung oder Schauspieler benötigt werden. Dies steigert die Produktionseffizienz erheblich und bietet Unternehmen erhebliche Kosteneinsparungen.
Kann HeyGen helfen, den Kundensupport mit Videos zu verbessern?
Ja, HeyGen ermöglicht es Unternehmen, effektive Kundensupport-Videos zu erstellen, die die Kommunikation verbessern und eingehende Anfragen reduzieren. Funktionen wie mehrsprachige Untertitel sorgen zudem dafür, dass Ihre Video-Tutorials und FAQs für ein globales Publikum zugänglich sind, was die gesamte Kundenerfahrung verbessert.