AI Video Maker: Erstellen Sie atemberaubende Videos mit Leichtigkeit

Erzeugen Sie ansprechende Social-Media-Videos mit benutzerdefinierten AI-Avataren. Verbinden Sie sich persönlicher und effektiver mit Ihrem Publikum.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein elegantes 45-sekündiges Werbevideo, das sich an digitale Vermarkter und Content-Ersteller richtet und die Einfachheit der Erstellung ansprechender visueller Inhalte veranschaulicht. Dieses moderne Stück sollte HeyGens umfangreiche Vorlagen & Szenen und AI-Avatare nutzen, um ein professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten, untermalt von einer inspirierenden musikalischen Kulisse, um die Fähigkeiten der Plattform als intuitiver AI Video Maker hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein informatives 60-sekündiges Erklärvideo, das auf potenzielle HeyGen-Nutzer und technikaffine Fachleute zugeschnitten ist und eine komplexe Softwarefunktion auf verständliche Weise erklärt. Die visuelle Präsentation sollte sauber und anspruchsvoll sein, verstärkt durch HeyGens Untertitel-Funktion, um Klarheit zu gewährleisten, zusammen mit einem freundlichen, ansprechenden Voiceover, um die Stärken der AI-Videokreationsplattform zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein dynamisches 15-sekündiges Markenbewusstseinsvideo, das sich an Veranstaltungsorganisatoren und Markenmanager richtet und einen Blitzverkauf oder ein bevorstehendes Ereignis ankündigt. Dieses visuell eindrucksvolle Stück sollte Premium-Assets aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um Aufregung zu erzeugen, mit einer aufregenden musikalischen Untermalung und dem strategischen Einsatz von AI-Avataren, um Dringlichkeit zu vermitteln, was es ideal für die Erstellung professioneller Marketingvideos macht.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der persönliche Strategie-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie wirkungsvolle persönliche Strategie-Videos mit Leichtigkeit mit unserem intuitiven AI Video Maker. Gehen Sie in nur wenigen einfachen Schritten von der Idee zu überzeugenden visuellen Inhalten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Strategie-Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer persönlichen Strategie-Details. Unser "AI-Skriptgenerator" hilft Ihnen, Ihre Botschaft für das Video schnell zu skizzieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren visuellen Stil
Wählen Sie aus einer vielfältigen Sammlung von "Videovorlagen", um Ihrem persönlichen Strategie-Video ein professionelles und ansprechendes Aussehen zu verleihen.
3
Step 3
Fügen Sie Ihren Präsentator hinzu
Erwecken Sie Ihre Strategie zum Leben, indem Sie einen "benutzerdefinierten AI-Avatar" einfügen, der Ihre wichtigsten Punkte mit einem professionellen und konsistenten Erscheinungsbild präsentiert.
4
Step 4
Verfeinern und Veröffentlichen
Stellen Sie Zugänglichkeit und Klarheit sicher, indem Sie "Auto-Untertitel" hinzufügen, bevor Sie Ihr poliertes persönliches Strategie-Video für verschiedene Plattformen exportieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erweitern Sie Ihre Bildungsreichweite

Produzieren Sie überzeugende Kurse und Lernmaterialien, um ein breiteres globales Publikum zu erreichen und Ihre persönliche Lehrstrategie zu erfüllen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Erstellung von Marketingvideos für soziale Medien verbessern?

HeyGen dient als leistungsstarker "Marketing Video Maker", der es Ihnen ermöglicht, ansprechende "professionelle Marketingvideos" und "Social-Media-Videos" schnell zu erstellen. Unsere Plattform bietet eine breite Palette von "Videovorlagen" und einen intuitiven "AI Video Maker", um Ihren kreativen Prozess zu optimieren.

Welche Art von AI-Videokreationsplattform ist HeyGen?

HeyGen ist eine fortschrittliche "AI-Videokreationsplattform", die Text mühelos in dynamische Videos verwandelt. Nutzen Sie unsere hochmodernen "AI Video Maker"-Funktionen, einschließlich realistischer "benutzerdefinierter AI-Avatare" und natürlicher "AI-Voiceover", die aus "Text-to-Speech" generiert werden.

Kann HeyGen mir helfen, Erklärvideos und Werbevideos effizient zu produzieren?

Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, die Produktion hochwertiger "Erklärvideos" und überzeugender "Werbevideos" zu beschleunigen. Nutzen Sie unsere umfangreichen "Videovorlagen" und den leistungsstarken "AI-Skriptgenerator", um Ihre Ideen schnell zum Leben zu erwecken, alles innerhalb unseres benutzerfreundlichen "AI Video Editors".

Wie vereinfacht HeyGen den Videoproduktions-Workflow für verschiedene Ausgaben?

HeyGen bietet eine umfassende "Videoplattform", die Ihren gesamten Produktions-Workflow von der Konzeption bis zum Export optimiert. Unsere Funktionen umfassen automatische "Auto-Untertitel", Zugang zu "Premium-Stock-Assets" und vielseitige Größenanpassung des Seitenverhältnisses, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt poliert und bereit für jede Plattform ist.

