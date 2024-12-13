HeyGen bietet vielseitige Exportoptionen, die verschiedenen Bedürfnissen gerecht werden, von der Freigabe in sozialen Medien bis zur Integration in E-Learning-Inhalte. Sie können automatische Untertitel/Bildunterschriften hinzufügen und professionelle Grafiken nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Finanz-Erklärvideos von hoher Qualität sind und für jede Plattform bereitstehen.