Der ultimative Schulungsvideoersteller für dynamische Leistung

Heben Sie Ihre Unternehmensschulungsprogramme mit ansprechenden Mitarbeiterschulungsvideos auf ein neues Niveau und erstellen Sie mühelos professionellen Inhalt mit AI-Avataren.

Stellen Sie sich ein 1-minütiges Video für L&D-Teams vor, das zeigt, wie schnell sie umfassende Materialien zur Mitarbeitereinführung mit HeyGen erstellen können. Der visuelle Stil sollte modern, sauber und professionell sein, mit fließenden Übergängen zwischen den Szenen und einer klaren, freundlichen Stimme, die mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurde und zeigt, wie man einen AI-Avatar anpasst, um wichtige Unternehmensrichtlinien zu präsentieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Unternehmen, die ihre Schulungsprogramme verbessern möchten. Dieses Video sollte einen dynamischen, ansprechenden visuellen Stil mit animierten Textüberlagerungen und einem motivierenden Soundtrack aufweisen, der erklärt, wie man detaillierte Skripte sofort in visuell ansprechende Schulungsvideos umwandelt, indem man HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten nutzt, komplett mit automatisch generierten Untertiteln für Barrierefreiheit.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges Demonstrationsvideo für professionelle Schulungsvideoersteller und Instruktionsdesigner, die Schulungsvideosoftware nutzen. Die Ästhetik sollte elegant und technologieorientiert sein und schnell verschiedene Schulungsinhalte von Produkttutorials bis hin zu Compliance-Modulen präsentieren. Der Ton wird von einer autoritativen und fachkundigen Stimme geprägt, die die Effizienz des Starts mit verschiedenen Vorlagen und Szenen hervorhebt und Inhalte mit Assets aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung bereichert.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges Video für Startups und kleine Unternehmen, die schnelle Updates für Leistungsschulungsvideos benötigen, um das Lernerlebnis ihres Teams zu verbessern. Der visuelle und akustische Stil sollte energisch und prägnant sein, mit lebendigen Grafiken und fröhlicher Hintergrundmusik. Ein AI-Avatar vermittelt die Kernbotschaft, und das Video zeigt, wie man Inhalte für verschiedene Plattformen mit Größenanpassung und Export im Seitenverhältnis anpasst, um eine schnelle Bereitstellung über alle internen Kommunikationskanäle hinweg zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Leistungsschulungsvideoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Leistungsschulungsvideos, die Lernerfahrungen verbessern und Unternehmensschulungsprogramme mit fortschrittlichen AI-Tools optimieren.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Bibliothek professioneller Vorlagen und Szenen oder beginnen Sie von Grund auf, um Ihr Instruktionsvideo schnell zu erstellen.
2
Step 2
Fügen Sie AI-Avatare und Voiceover hinzu
Fügen Sie Ihr Skript ein, um eine natürliche Voiceover-Generierung zu erstellen, und wählen Sie aus verschiedenen AI-Avataren, um Ihre Mitarbeiterschulungsvideos effektiv zu präsentieren.
3
Step 3
Branding anwenden
Integrieren Sie das Logo und die Farben Ihres Unternehmens mit Branding-Kontrollen, um den Inhalt Ihrer Unternehmensschulungsprogramme zu personalisieren.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihre Schulungsvideos und exportieren Sie sie mit Größenanpassung und Export im Seitenverhältnis für optimale Ansicht und einfache Online-Freigabe.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Schulungskonzepte

Verwandeln Sie komplexe Leistungsschulungsthemen in klare, verständliche und leicht nachvollziehbare Instruktionsvideos.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos vereinfachen?

HeyGen ist ein leistungsstarker Schulungsvideoersteller, der AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen nutzt, um Skripte schnell in ansprechende Schulungsvideos zu verwandeln. Dieser optimierte Prozess reduziert die Produktionszeit und den Aufwand für L&D-Teams erheblich.

Welche fortschrittlichen Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung von Mitarbeiterschulungsvideos?

HeyGen bietet fortschrittliche Funktionen wie realistische AI-Avatare und hochwertige Voiceover-Generierung, um professionelle Mitarbeiterschulungsvideos zu erstellen. Benutzer können auch Branding-Kontrollen und einen mehrsprachigen Videoplayer nutzen, um das Lernerlebnis für eine globale Belegschaft anzupassen.

Kann HeyGen Bildschirmaufnahmen für instruktive Videoinhalte unterstützen?

Obwohl HeyGen auf AI-generierte Videoinhalte spezialisiert ist, lässt es sich nahtlos mit vorhandenen Bildschirmaufnahmen integrieren, um instruktive Videoprojekte zu verbessern. Dies ermöglicht umfassende Schulungsvideolösungen, indem reale Demos mit AI-gestützter Erzählung kombiniert werden.

Wie erleichtert HeyGen die Zusammenarbeit bei der Produktion von Unternehmensschulungsprogrammen?

HeyGen ist darauf ausgelegt, eine effiziente Zusammenarbeit bei Unternehmensschulungsprogrammen zu fördern, indem L&D-Teams online an Videoprojekten zusammenarbeiten können. Seine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen und gemeinsamen Arbeitsbereichen vereinfacht die Erstellung und Verfeinerung von professionellen Instruktionsinhalten.

