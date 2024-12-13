Performance-Trainingsvideo-Generator: Erstellen Sie ansprechende AI-Videos

Ermöglichen Sie L&D-Teams, sofort ansprechende Schulungserlebnisse mit lebensechten AI-Avataren zu produzieren.

Erstellen Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video für neue Mitarbeiter, das sie in die Unternehmenskultur und die wesentlichen Werkzeuge für das Onboarding einführt. Der visuelle Stil sollte sauber und modern sein, mit einem ansprechenden AI-Avatar als Moderator, um einen freundlichen, aber professionellen Ton zu vermitteln. Nutzen Sie die AI-Avatare-Funktion von HeyGen, um das Onboarding-Erlebnis zu personalisieren, ergänzt durch eine warme, klare Stimme.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 60-Sekunden-Erklärvideo für das Vertriebsteam, das die neuesten Produktmerkmale und Vorteile für die Vertriebsunterstützung präsentiert. Der visuelle Stil sollte elegant und energiegeladen sein, mit klaren Grafiken und einer selbstbewussten, überzeugenden Stimme. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen, um das Skript schnell in Inhalte umzuwandeln und eine konsistente Botschaft im Team zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Video für technische Schulungen für L&D-Teams und Mitarbeiter, das ein schnelles Update zu einem neuen Softwareprozess bietet. Der visuelle Stil sollte einfach und instruktiv sein, mit Fokus auf Bildschirmaufnahmen und einfachen Animationen, begleitet von einer neutralen, informativen Stimme. Stellen Sie sicher, dass die Untertitel von HeyGen für Barrierefreiheit und bessere Behaltensleistung komplexer Informationen enthalten sind.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein inspirierendes 50-Sekunden-Trainingsvideo für allgemeine Mitarbeiter, das sich auf ein Modul zur Entwicklung von Soft Skills im Rahmen breiterer Lern- und Entwicklungsinitiativen konzentriert. Der visuelle Stil sollte hell und ermutigend sein, mit fröhlicher Hintergrundmusik und positiven Bildern. Nutzen Sie die Vorlagen & Szenen von HeyGen, um schnell eine ansprechende Struktur zu erstellen, die kontinuierliches Lernen motiviert.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Performance-Trainingsvideo-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Schulungsinhalte mühelos in ansprechende, hochwertige AI-gestützte Videos und ermöglichen Sie Ihren L&D-Teams, wirkungsvolle Lernerfahrungen für Mitarbeiter-Onboarding und technische Schulungen zu schaffen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres vollständigen Schulungsinhalts. Die Plattform nutzt Ihr Skript als Grundlage, um ein dynamisches und klares Performance-Trainingsvideo zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Steigern Sie das Engagement, indem Sie aus einer vielfältigen Auswahl realistischer AI-Avatare wählen. Diese digitalen Moderatoren präsentieren Ihr Schulungsmaterial auf dem Bildschirm und machen den Inhalt ansprechender und visuell ansprechender.
3
Step 3
Erzeugen Sie professionelle Voiceovers
Produzieren Sie klare und konsistente Audioinhalte für Ihr Video mit fortschrittlicher Voiceover-Generierung. Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Stimmen, um Ihr Skript perfekt zu erzählen und eine hohe Klangqualität für jede Lektion zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Schulungsvideo und exportieren Sie es in optimalen Formaten und Seitenverhältnissen, die für verschiedene Lernplattformen geeignet sind. Teilen Sie Ihre polierten Inhalte effizient, um Reichweite und Wirkung zu maximieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren Sie mit Motivationsvideos

HeyGen hilft dabei, überzeugende Motivationsvideos zu erstellen, die Teams aufbauen und energetisieren, wodurch Schulungssitzungen positiver und produktiver werden.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Videoinhaltserstellung mit AI verbessern?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, ansprechende Videoinhalte effizient zu produzieren, indem es fortschrittliche AI-Videogenerator-Technologie nutzt. Sie können lebensechte AI-Avatare erstellen und Skripte in professionelle Videos umwandeln, ohne traditionelle Videobearbeitung.

Welche Arten von Schulungsvideos kann ich mit HeyGen erstellen?

HeyGen ist ein vielseitiger Performance-Trainingsvideo-Generator, ideal für L&D-Teams, die hochwertige Schulungsvideos erstellen. Es unterstützt verschiedene Bedürfnisse, einschließlich Mitarbeiter-Onboarding, technischer Schulungen und Erklärvideos zur Vertriebsunterstützung, um das gesamte Schulungserlebnis zu verbessern.

Kann ich die AI-Avatare und Videoelemente in HeyGen für kreative Projekte anpassen?

Absolut! Der AI-Avatar-Generator von HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten. Sie können Ausdrücke, Gesten, Kleidung und Hintergründe leicht an Ihre kreative Vision anpassen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos markengerecht und hochgradig ansprechend sind.

Unterstützt HeyGen mehrsprachige Voiceovers und effiziente Videoproduktion?

Ja, HeyGen bietet robuste AI-Voiceovers, einschließlich mehrsprachiger Optionen und Voice-Cloning-Fähigkeiten. Dies rationalisiert den Videoproduktionsprozess, sodass Sie professionelle Videos mit präzisen Voiceovers und Untertiteln schnell erstellen können, wodurch die traditionelle Videobearbeitungszeit reduziert wird.

