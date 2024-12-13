Erstellen Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für interne Vertriebsteams, das die neuen vierteljährlichen "Leistungskennzahlen-Videos" erklärt und wie sie zu individuellen und Teamzielen beitragen. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit Datenvisualisierungen und einer ermutigenden, selbstbewussten Stimme. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen", um schnell eine polierte und wirkungsvolle Botschaft zusammenzustellen, die bei Ihrem Personal Anklang findet.

Video Generieren