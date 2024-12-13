Steigern Sie HR mit einem Generator für Schulungsvideos zur Leistungsbewertung
Verbessern Sie Leistungsrückmeldungen und Mitarbeiterentwicklung für L&D-Teams. Erstellen Sie fesselnde Schulungsvideos mit realistischen KI-Avataren.
Erstellen Sie ein 2-minütiges Schulungsvideo für L&D-Teams, das Best Practices für Compliance-Schulungen zeigt, mit ansprechenden KI-Avataren in einer Mischung aus realistischen und animierten Vorlagen, präsentiert mit einer selbstbewussten, artikulierten KI-Stimme.
Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für HR-Profis vor, die ihre Methoden zur Leistungsrückmeldung verfeinern möchten, präsentiert in einem modernen, eleganten visuellen Stil unter Verwendung von Stockmedien aus HeyGens Medienbibliothek, mit integrierten Untertiteln und einer freundlichen, professionellen KI-Stimme.
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Video für Mitarbeiter, die sich auf Leistungsbewertungen vorbereiten, visuell beruhigend und ermutigend mit klaren Textüberlagerungen und einfachen Szenen, die aus HeyGens Vorlagen erstellt wurden, und nutzen Sie nahtlose Sprachgenerierung, um eine beruhigende und einfühlsame Botschaft zu übermitteln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement und die Behaltensquote bei Schulungen.
Verbessern Sie das Verständnis und die Behaltensquote der Mitarbeiter für Best Practices bei Leistungsbewertungen durch ansprechende, KI-gestützte Schulungsvideos.
Erstellen Sie effizienter mehr Schulungskurse.
Entwickeln Sie umfassende Schulungsmodule zur Leistungsbewertung schneller und verteilen Sie sie effizient an alle Mitarbeiter weltweit.
Häufig Gestellte Fragen
Wie generiert HeyGen KI-Avatare und realistische Sprachübertragungen für Schulungsvideos?
HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Technologie, um vielfältige KI-Avatare zu erstellen, die Ihre Schulungsvideos mit menschlichen Ausdrücken präsentieren können. Unsere ausgeklügelten KI-Sprachübertragungen werden direkt aus Ihrem Text generiert und bieten eine breite Palette an natürlich klingenden Stimmen und Sprachen für überzeugende Inhalte.
Kann HeyGen Untertitel und Bildunterschriften zu KI-generierten Schulungsvideos hinzufügen?
Ja, HeyGen bietet robuste Funktionen zur automatischen Generierung von Untertiteln und Bildunterschriften für alle Ihre Inhalte des KI-Videogenerators, um die Zugänglichkeit und das Verständnis für Ihr Publikum zu verbessern. Diese Funktion macht Ihre Schulungsvideos inklusiver und effektiver.
Welche technischen Optionen gibt es, um KI-Videos mit Branding anzupassen und für LMS-Plattformen zu exportieren?
HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um Videos nahtlos mit Branding anzupassen, einschließlich Logos und Farbschemata, um Konsistenz zu gewährleisten. Sie können Videos auch einfach für LMS (Learning Management Systems) in verschiedenen Seitenverhältnissen und Formaten exportieren, was die Integration vereinfacht.
Bietet HeyGen eine Medienbibliothek und Vorlagen, um die Erstellung von Schulungsvideos zu vereinfachen?
Absolut. HeyGen verfügt über eine umfangreiche Medienbibliothek mit Stock-Assets und vorgefertigten Vorlagen, die die Erstellung hochwertiger Schulungsvideos erheblich beschleunigen. Diese Ressourcen ermöglichen es den Nutzern, ansprechende Inhalte effizient zu produzieren und den gesamten Produktionsprozess zu verbessern.