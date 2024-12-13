Performance-Modul-Videoersteller: Steigern Sie die Schulungseffizienz

Vereinfachen Sie die schnelle Inhaltserstellung für Mitarbeiterschulungsvideos und steigern Sie das Engagement der Lernenden mit personalisierten Videos, die AI-Avatare verwenden.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges Video, das sich an HR-Manager und Mitarbeiter richtet und eine sensible, aber konstruktive Leistungsbeurteilungsdiskussion veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte professionell und einfühlsam sein, mit einer klaren, ruhigen Stimme, die Best Practices für die Feedback-Gabe erklärt, wobei ein AI-Avatar beide Parteien auf natürliche und ansprechende Weise darstellt.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 45-sekündiges interaktives Schulungsvideo für neue Mitarbeiter, das die Sicherheitsprotokolle des Unternehmens demonstriert. Der visuelle und akustische Stil sollte ansprechend und veranschaulichend sein, mit energetischer Hintergrundmusik und klarer Erzählung, um das Engagement der Lernenden zu erhalten. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Richtliniendokumente schnell in diesen dynamischen visuellen Leitfaden zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Marketing-Showcase-Video für Kleinunternehmer, das die Effizienz eines AI-Videogenerators zur Erstellung überzeugender Anzeigen hervorhebt. Der visuelle Stil sollte dynamisch und modern sein, mit peppiger Musik, die vielfältige Szenenübergänge und kreative Overlays zeigt. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Bibliothek von Vorlagen und Szenen, um schnell eine professionell aussehende Promotion zusammenzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für Content-Ersteller, das den Prozess der Umwandlung eines detaillierten Blogbeitrags in ein prägnantes Video mit Text-zu-Video-AI beschreibt. Der visuelle Stil sollte informativ und elegant sein, mit Fokus auf die nahtlose Transformation von Textelementen in dynamische Visuals, begleitet von hochwertiger Voiceover-Generierung.
Hintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Performance-Modul-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie nahtlos ansprechende Performance-Modul-Videos und Schulungsinhalte mit einem AI-Videogenerator, der für schnelle Inhaltserstellung und Lernendenengagement entwickelt wurde.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Performance-Modul-Inhalte. Unsere Text-zu-Video-Funktion aus Skripten verwandelt Ihre geschriebenen Worte in eine dynamische visuelle Präsentation.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Diese Avatare bieten einen professionellen und nachvollziehbaren Präsentator für Ihre Leistungsbeurteilungsvideos.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Verbesserungen hinzu
Verbessern Sie die Klarheit und Zugänglichkeit, indem Sie mühelos Untertitel einfügen. Dies stellt sicher, dass Ihre Kernbotschaften von allen Lernenden in Mitarbeiterschulungsvideos leicht verstanden werden.
4
Step 4
Generieren und exportieren Sie Ihr Video
Mit Ihrem Skript, Avatar und den Verbesserungen an Ort und Stelle, generieren Sie Ihr komplettes Performance-Modul. Nutzen Sie unsere Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis für eine einfache Verteilung über Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren Sie Leistung und Motivation

.

Erzeugen Sie wirkungsvolle Motivationsvideos für Leistungsmodule, die eine positive Einstellung fördern und zu höheren Leistungen inspirieren.



Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Leistungsbeurteilungs- und Mitarbeiterschulungsvideos?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, schnell hochwertige Leistungsbeurteilungs- und Mitarbeiterschulungsvideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-AI zu erstellen. Dies ermöglicht eine schnelle Inhaltserstellung, um das Engagement der Lernenden ohne komplexe Videoproduktion zu steigern.

Welche Fähigkeiten bietet HeyGen zur Umwandlung von Text in AI-gestützte Videos?

HeyGen ist ein leistungsstarker AI-Videogenerator, der Skripte in dynamische Videos umwandelt, indem er fortschrittliche Text-zu-Video-AI verwendet. Es ermöglicht Ihnen, aus einer Vielzahl von AI-Avataren auszuwählen und automatisch Voiceovers und Untertitel zu generieren, um Ihre Botschaft zu verstärken.

Wie können Nutzer ihre Videoinhalte mit den Funktionen von HeyGen personalisieren?

HeyGen bietet robuste Funktionen zur Erstellung personalisierter Videos, die das Engagement der Lernenden steigern. Nutzen Sie benutzerdefinierte Vorlagen, passen Sie die Branding-Kontrollen mit Ihrem Logo und Ihren Farben an und integrieren Sie Ihre eigenen Medien, um jedes Video an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen.

Unterstützt HeyGen eine effiziente Videoautomatisierung für Leistungsmodule?

Ja, HeyGen glänzt als Leistungsmodul-Videoersteller durch seine fortschrittlichen Videoautomatisierungsfähigkeiten. Es erleichtert die schnelle Inhaltserstellung für verschiedene Zwecke, einschließlich interaktiver Schulungsmodule, und reduziert die Produktionszeit und den Aufwand erheblich.

