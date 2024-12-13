Erstellen Sie ein 60-sekündiges Video, das sich an HR-Manager und Mitarbeiter richtet und eine sensible, aber konstruktive Leistungsbeurteilungsdiskussion veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte professionell und einfühlsam sein, mit einer klaren, ruhigen Stimme, die Best Practices für die Feedback-Gabe erklärt, wobei ein AI-Avatar beide Parteien auf natürliche und ansprechende Weise darstellt.

Video Generieren