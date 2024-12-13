Marketing-Video-Maker für leistungsstarke Ergebnisse
Erstellen Sie ansprechende Videoanzeigen und steigern Sie die Leistung mühelos, indem Sie Skripte mit unserer Text-zu-Video-Funktion in professionelle Videos verwandeln.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Social-Media-Video für Influencer und Content-Ersteller, das die schnelle Inhaltserstellung demonstriert. Verwenden Sie eine schnelle, trendige visuelle Ästhetik mit moderner Hintergrundmusik und einer klaren, prägnanten Erzählung, die HeyGens AI-Avatare integriert, um vielfältige Persönlichkeiten zum Leben zu erwecken, ohne vor der Kamera stehen zu müssen.
Für Marketingmanager und Teams, die auf der Suche nach schneller, hochwertiger Werbeinhalte sind, erstellen Sie ein 60-sekündiges Promo-Video. Dieses Stück sollte einen polierten, korporativen, aber dennoch ansprechenden visuellen Stil mit einer selbstbewussten, autoritativen Stimme und professionellen Grafiken ausstrahlen, wobei HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen genutzt werden, um die Produktionszeit für Produkteinführungen drastisch zu verkürzen.
Gestalten Sie eine direkte und wirkungsvolle 15-sekündige Videoanzeige, die sich an E-Commerce-Unternehmen richtet und zeigt, wie man überzeugende Kreative erstellt, die den Online-Verkauf steigern. Verwenden Sie einen visuell auffälligen Stil mit einer überzeugenden Stimme und klarem Sounddesign, um maximale Reichweite und Zugänglichkeit zu gewährleisten, indem automatisch Untertitel mit HeyGen generiert werden.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellung leistungsstarker Anzeigen.
Produzieren Sie schnell überzeugende Videoanzeigen und Promo-Videos, die mit AI-gestützten Tools Ergebnisse für das Performance-Marketing liefern.
Ansprechende Social-Media-Videos.
Erstellen Sie mühelos fesselnde Social-Media-Videos und Clips, um das Engagement auf verschiedenen Plattformen zu steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen das Videomarketing für Unternehmen?
HeyGen dient als intuitiver Marketing-Video-Maker, der Skripte in ansprechende Videos verwandelt, indem er realistische AI-Avatare und eine Vielzahl von Vorlagen verwendet. Es hilft, die Videoproduktion zu optimieren und erleichtert die Erstellung hochwertiger Inhalte für all Ihre Videomarketing-Bedürfnisse.
Kann HeyGen schnell überzeugende Social-Media-Videos erstellen?
Ja, HeyGen ist ein effizienter Promo-Video-Maker, der sich perfekt für soziale Medien eignet. Die intuitive Plattform ermöglicht es Ihnen, schnell ansprechende Social-Media-Videos aus Text zu erstellen, indem Sie einen Drag-and-Drop-Editor und vielseitige Vorlagen nutzen, mit einfacher Größenanpassung für verschiedene Plattformen.
Welche Branding-Optionen stehen für mit HeyGen erstellte Videos zur Verfügung?
Als umfassende Videomarketing-Plattform bietet HeyGen umfangreiche Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Sie können problemlos Ihr Logo hinzufügen, Markenfarben wählen und Ihre eigenen Medien integrieren, was es ideal für professionelle Produktvideos und andere markenbezogene Inhalte macht.
Verwendet HeyGen AI-Bearbeitungstools für die fortschrittliche Videoproduktion?
Absolut, HeyGen steht an der Spitze der AI-Bearbeitungstools und nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenz, um die Videoproduktion zu revolutionieren. Sie können realistische AI-Avatare und hochwertige Voiceovers aus Text generieren, was die mühelose Produktion anspruchsvoller animierter Videos für verschiedene Zwecke ermöglicht.