Performance-Marketing-Video-Generator für gewinnende Anzeigen

Reduzieren Sie Produktionskosten und erstellen Sie hochkonvertierende Marketingvideos mit unserem benutzerfreundlichen AI-Video-Generator, der anpassbare Vorlagen & Szenen nutzt.

Stellen Sie sich ein 30-sekündiges Video vor, das sich an Kleinunternehmer und Marketingmanager richtet und zeigt, wie man mühelos hochkonvertierende Marketingvideos produziert. Der visuelle Stil sollte modern und professionell sein, mit einer lebhaften, klaren Audioerzählung. Demonstrieren Sie die Leistungsfähigkeit der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen, um Ideen schnell in überzeugende Werbeinhalte zu verwandeln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein lebendiges 45-sekündiges Social-Media-Video, das sich an Content-Ersteller und Social-Media-Marketer richtet und betont, wie man online auffällt. Dieses Video sollte dynamische Visuals, schnelle Schnitte und einen freundlichen, ansprechenden Audio-Ton enthalten, der die Fähigkeit von HeyGen hervorhebt, vielfältige AI-Avatare zu erstellen, die das Publikum fesseln und die Interaktion steigern.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein anspruchsvolles 60-sekündiges Anleitungsvideo für Marketingteams und Markenmanager, das zeigt, wie man eine konsistente Markenführung über alle Videokampagnen hinweg aufrechterhält. Das Video sollte polierte, markengerechte Visuals und einen autoritativen Audiostil aufweisen und demonstrieren, wie die professionell gestalteten Vorlagen & Szenen von HeyGen die professionelle Videoproduktion vereinfachen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein direktes 30-sekündiges Werbevideo für Freiberufler und digitale Agenturen, das erklärt, wie man Arbeitsabläufe bei der Inhaltserstellung effizient optimiert. Mit minimalistischen, eleganten Visuals und einer informativen Audio-Darbietung wird dieses Video die leistungsstarke Voiceover-Generierung von HeyGen demonstrieren, die eine schnelle Inhaltserstellung ermöglicht und implizit die gesamten Produktionskosten senkt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Performance-Marketing-Video-Generator funktioniert

Produzieren Sie mühelos hochkonvertierende Marketingvideos mit AI, vom Skript bis zum Bildschirm. Erreichen Sie konsistente Markenführung und ansprechende Inhalte in Minuten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Skripts. Unsere Plattform kann Ihren Text sofort in ansprechende Videoinhalte mit AI-Sprachgenerierung verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Szene
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren. Wählen Sie dann eine geeignete Vorlage oder erstellen Sie Ihre Szene mit Hintergrundmedien aus unserer Bibliothek.
3
Step 3
Wenden Sie Branding und Verbesserungen an
Integrieren Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke, um eine konsistente Markenführung zu gewährleisten. Sie können auch Untertitel hinzufügen, um die Zugänglichkeit und Interaktion zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Marketingvideo
Erstellen Sie Ihr hochwertiges Performance-Marketing-Video. Laden Sie es einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen herunter, bereit für Ihre Kampagnen auf verschiedenen Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

.

Nutzen Sie überzeugende AI-generierte Videos, um Kundenreferenzen hervorzuheben und Vertrauen bei potenziellen Käufern aufzubauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, hochkonvertierende Marketingvideos zu produzieren?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende und konsistente Marketingvideos mühelos zu erstellen. Nutzen Sie AI-Avatare und anpassbare Videovorlagen, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte effektiv bei Ihrem Publikum ankommen und die Interaktion und Konversionen steigern.

Welche innovativen AI-Funktionen bietet HeyGen für die Videogenerierung?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Video-Generator-Technologie, um Text in professionelle Videos mit realistischen AI-Avataren zu verwandeln. Unsere Plattform umfasst einen AI-Sprachgenerator und Text-zu-Video-Funktionalität, die den gesamten Inhaltserstellungsprozess vereinfacht.

Bietet HeyGen effiziente Werkzeuge für eine optimierte Videoinhaltserstellung?

Ja, HeyGen bietet einen benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor und eine Vielzahl von Videovorlagen, die die Inhaltserstellung bemerkenswert effizient machen. Diese leistungsstarken Videobearbeitungswerkzeuge helfen, Produktionskosten zu senken und Ihren Arbeitsablauf zu beschleunigen.

Wie unterstützt HeyGen die Erstellung ansprechender Social-Media-Videos?

HeyGen ist darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, gewinnende Anzeigen mit AI und fesselnde Social-Media-Videos schnell zu erstellen. Nutzen Sie Funktionen wie automatische Untertitel und verschiedene Seitenverhältnisse, um Ihre Inhalte für alle Plattformen zu optimieren und eine konsistente Markenführung über Ihre Kampagnen hinweg sicherzustellen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo