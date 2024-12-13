Stellen Sie sich ein 30-sekündiges Video vor, das sich an Kleinunternehmer und Marketingmanager richtet und zeigt, wie man mühelos hochkonvertierende Marketingvideos produziert. Der visuelle Stil sollte modern und professionell sein, mit einer lebhaften, klaren Audioerzählung. Demonstrieren Sie die Leistungsfähigkeit der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen, um Ideen schnell in überzeugende Werbeinhalte zu verwandeln.

