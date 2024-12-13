Erstellen Sie ein 45-sekündiges Video für Mitarbeiter und Manager, das einen neuen, optimierten Leistungsbewertungsprozess vorstellt. Der visuelle Stil sollte professionell und zugänglich sein, mit klaren Animationen und einem freundlichen KI-Avatar, der die wichtigsten Änderungen erklärt. Nutzen Sie HeyGens "Text-to-video from script"-Funktion, um die Erzählung effizient zu generieren und mit einer ansprechenden, optimistischen Hintergrundmusik zu kombinieren, um Klarheit und Akzeptanz für das neue Leistungsmanagementsystem zu gewährleisten.

