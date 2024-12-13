Performance Learning Structure Video Maker: Schulungen verbessern

Erstellen Sie schnell professionelle Bildungsvideos und verbessern Sie die Wissensspeicherung für L&D-Profis mit HeyGens robusten Vorlagen.

420/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Trainingsvideo speziell für Vertriebsteams, das fortgeschrittene Produktmerkmale demonstriert und effektive Kommunikationsstrategien betont. Diese professionelle und unternehmensgerechte visuelle Präsentation wird einen selbstbewussten AI-Avatar und HeyGens präzise Sprachsynthese nutzen, um eine konsistente Lieferung zu gewährleisten, begleitet von klaren Textüberlagerungen auf dem Bildschirm, um wichtige Botschaften zu verstärken.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein inspirierendes 30-sekündiges Video für Kleinunternehmer, das eine neue Produkteinführung oder Serviceaktualisierung mit dynamischen schnellen Schnitten und motivierender Musik präsentiert, um sofortige Aufmerksamkeit zu erregen. Durch die Nutzung von HeyGens vielfältigen Vorlagen & Szenen und der umfangreichen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung sollte das Video hell und energetisch erscheinen und den Geist der Innovation verkörpern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein informatives 90-sekündiges Erklärvideo für Studenten und lebenslange Lernende, das ein komplexes wissenschaftliches Konzept vereinfacht, um die Wissensspeicherung zu verbessern. Der visuelle und auditive Stil sollte ruhig und autoritativ sein, klare visuelle Hilfsmittel verwenden und HeyGens Untertitel/Captions nutzen, um universelle Zugänglichkeit über verschiedene Plattformen hinweg mit Seitenverhältnis-Anpassung & Exporten zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Performance Learning Structure Video Maker funktioniert

Erstellen Sie schnell ansprechende, strukturierte Schulungs- und Bildungsvideos mit HeyGens AI-gestützter Plattform, um die Wissensspeicherung und Leistung zu steigern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Lernskript
Definieren Sie klare Lernziele und strukturieren Sie Ihre Bildungsinhalte mit einem detaillierten Skript. HeyGens Text-zu-Video-Funktion verwandelt Ihren sorgfältig geplanten Text in eine dynamische Videoübersicht.
2
Step 2
Wählen Sie AI-Präsentatoren und visuelle Elemente
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre strukturierten Lerninhalte effektiv zu vermitteln. Steigern Sie das Engagement und das Verständnis, indem Sie relevante visuelle Elemente und Szenenvorlagen auswählen, die Ihre Botschaft unterstützen.
3
Step 3
Fügen Sie Verbesserungen für Klarheit hinzu
Verbessern Sie die Zugänglichkeit und stellen Sie sicher, dass Ihre leistungsorientierten Inhalte leicht verständlich sind, indem Sie automatisch Untertitel/Captions für Ihr Video generieren. Dies unterstützt verschiedene Lernstile und verstärkt wichtige Informationen.
4
Step 4
Exportieren und verteilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr strukturiertes Lernvideo, passen Sie das Seitenverhältnis nach Bedarf an und exportieren Sie es in hoher Qualität. Teilen Sie Ihre ansprechenden Bildungsinhalte auf verschiedenen Plattformen, um die Wissensspeicherung und Wirkung zu maximieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Trainingseffektivität maximieren

.

Nutzen Sie AI, um dynamische Schulungsinhalte zu erstellen, die das Engagement der Teilnehmer und die langfristige Wissensspeicherung erheblich verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller AI-Videos?

HeyGen fungiert als intuitiver AI-Videoersteller, der es Nutzern ermöglicht, mühelos hochwertige Videos aus einem Skript zu erstellen, indem eine Vielzahl von Vorlagen und fortschrittlichen AI-Präsentatoren genutzt wird. Dies rationalisiert den kreativen Prozess und macht die professionelle Videoproduktion für jeden zugänglich und effizient.

Kann HeyGen verschiedene kreative Videoformate und Erzählbedürfnisse unterstützen?

Ja, HeyGen befähigt Nutzer, ansprechende Inhalte durch seine vielseitige Plattform zu produzieren, die Unterstützung für animierte Videos und diverse Vorlagen für verschiedene Szenarien bietet. Dies fördert die Kreativität bei der Erstellung überzeugender visueller Erzählungen und dem effektiven Erreichen von Lernzielen.

Welche innovativen Funktionen bietet HeyGen zur Entwicklung wirkungsvoller Schulungs- und Bildungsvideos?

HeyGen verbessert die Erstellung von Schulungs- und Bildungsvideos mit fortschrittlichen AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen, die ein einfaches Skript in eine dynamische Präsentation verwandeln. Es unterstützt auch Untertitel/Captions und Ein-Klick-Übersetzungen, was die Wissensspeicherung und Zugänglichkeit für L&D-Profis erheblich verbessert.

Wie kann ich die Markenkonsistenz bei der Videoproduktion mit HeyGen aufrechterhalten?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und spezifische Markenfarben nahtlos in Ihre Videoprojekte zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jedes Video mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmt und Ihr gesamtes Videoerstellungserlebnis mit professionellem Schliff verbessert.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo