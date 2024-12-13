Erzielen Sie höhere ROAS mit unserem Performance-Werbevideo-Macher
Steigern Sie Ihren ROAS und optimieren Sie Kampagnen, indem Sie schnell hochkonvertierende Videoanzeigen aus Skripten mit unserer KI-gestützten Text-zu-Video-Funktion erstellen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein elegantes 45-Sekunden-Produktvideo, das auf D2C-Marken zugeschnitten ist, die ihre Online-Präsenz verbessern möchten. Die Ästhetik sollte modern und hochauflösend sein, mit dynamischen Produktaufnahmen, die von AI-Avataren erzählt werden, die die wichtigsten Vorteile in einem anspruchsvollen Ton präsentieren. Nutzen Sie die AI-Avatare und die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen, um mühelos polierte Produktvideoinhalte zu erstellen, die einen AI-Video-Generator für schnelle Produktion und globale Reichweite nutzen.
Produzieren Sie ein ansprechendes 15-Sekunden-Video für soziale Medien, das sich an Social-Media-Marketer und Content-Ersteller richtet, die eine virale Reichweite anstreben. Der visuelle und akustische Stil sollte authentische UGC-Videoinhalte nachahmen, mit energetischer Musik, schnellen Übergängen und prominenten Untertiteln, die von HeyGen generiert werden. Betonen Sie die Einfachheit der Erstellung dynamischer AI-Anzeigen, die für verschiedene Plattformen optimiert sind, indem Sie die Größenanpassung und Exporte von HeyGen nutzen, um sofort Aufmerksamkeit zu erregen.
Erstellen Sie ein aufschlussreiches 60-Sekunden-Video für Werbeagenturen und Performance-Marketer, das die Kraft kreativer Tests zur Optimierung von Werbekampagnen veranschaulicht. Die visuelle Präsentation sollte sauber und datenorientiert sein, indem Text-zu-Video vom Skript verwendet wird, um komplexe Konzepte zu erklären, begleitet von einem professionellen Voiceover, das die Erkenntnisse klar artikuliert. Zeigen Sie, wie HeyGen es Nutzern ermöglicht, schnell auf Werbekreative zu iterieren, was es einfacher macht, maßgeschneiderte Videoanzeigen zu produzieren und gründliche kreative Tests für maximale Wirkung durchzuführen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Schnelle Erstellung leistungsstarker Anzeigen.
Erstellen Sie schnell wirkungsvolle Videoanzeigen mit KI, steigern Sie den ROAS für Performance-Marketer und optimieren Sie Kampagnen.
Ansprechende Social-Media-Werbevideos.
Produzieren Sie überzeugende Videoanzeigen und Clips speziell für soziale Medien, um höhere Engagements und Konversionen zu erzielen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen meine Werbekreativen für eine bessere Leistung verbessern?
HeyGen fungiert als fortschrittlicher AI-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, schnell eine Vielzahl von leistungsstarken Werbekreativen zu produzieren. Es dient als Ihr ultimativer Performance-Werbevideo-Macher, der Ihnen hilft, ansprechende Videoanzeigen zu erstellen, die für verschiedene Plattformen maßgeschneidert sind und Ihre Werbekampagnen effizient optimieren.
Kann HeyGen mir helfen, authentische UGC-Videoinhalte zu erstellen?
Ja, HeyGen ist ideal für die Erstellung authentischer UGC-Videos. Sie können unsere AI-Schauspieler nutzen oder Ihre eigenen benutzerdefinierten AI-Agenten erstellen, um Skripte zu liefern und benutzergenerierte Inhalte ohne die traditionellen Produktionskosten zu simulieren. Dies ermöglicht eine schnelle Iteration und das Testen viraler Skripte.
Welche Art von Produktvideo kann ich mit HeyGen erstellen?
Mit HeyGen können Sie dynamische Produktvideos erstellen, die Ihre Angebote effektiv präsentieren. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Videoanzeigen für neue Produkte oder Funktionen zu generieren, indem Sie Werbevorlagen und virtuelle Fotoshootings nutzen, um Ihre Artikel auf überzeugende neue Weise zu präsentieren.
Bietet HeyGen Lösungen zur Optimierung kreativer Tests und Iterationen?
Absolut. HeyGen befähigt Performance-Marketer, rigorose A/B-Tests durchzuführen, indem es eine unendliche Medienbibliothek mit vielfältigen Werbekreativen generiert. Dies beschleunigt den kreativen Testprozess und hilft Ihnen, Kampagnen schnell zu identifizieren und zu optimieren, um Ihre kreative Leistungsbewertung und den gesamten ROAS zu verbessern.