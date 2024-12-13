Erstellen Sie ein 45-sekündiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, das einen "Überblick über den Gehaltsabrechnungsprozess" in einem freundlichen, professionellen Ton mit ansprechenden animierten Visuals erklärt. Dieses Video, das sich an alle neuen Mitarbeiter richtet, sollte einen "AI-Avatar" verwenden, um die Zuschauer durch die wichtigsten Schritte zu führen, unterstützt durch klare "Voiceover-Generierung" und dynamische Szenenübergänge, um die "Mitarbeiterschulungsvideos" leicht verständlich zu machen.

Video Generieren