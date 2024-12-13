Ja, HeyGen ist mit den strengen Anforderungen der Gesundheitsbranche entwickelt worden und stellt sicher, dass unsere Plattform HIPAA-konform für sensible Inhalte ist. Wir befähigen Gesundheitsfachkräfte, genaue Patientenbildungsvideos mit Vertrauen zu erstellen, indem wir AI-gestützte Tools nutzen, die medizinische Genauigkeit und professionelle Lieferung priorisieren.