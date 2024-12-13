Allgemeiner Hub für Patienten-Onboarding-Videoersteller: Engagement steigern

Erstellen Sie mühelos ansprechende Patientenvideos, von Willkommensnachrichten bis hin zu HIPAA-Erklärungen, mit unseren KI-Avataren.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Willkommensvideo für neue Patienten, das auf ankommende Patienten zugeschnitten ist und einen freundlichen KI-Avatar zeigt, der sie mit einer warmen, professionellen Stimme durch die ersten Schritte führt. Der visuelle Stil sollte sauber und einladend sein, klare Grafiken und einen beruhigenden Audioton verwenden, um einen positiven ersten Eindruck beim Patienten-Onboarding zu hinterlassen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo, um komplexe medizinische Informationen zu vereinfachen oder Patienten durch HIPAA- und Einwilligungsformular-Details zu führen, das sich an Patienten richtet, die klare Erklärungen benötigen. Dieses Video sollte die Text-zu-Video-Funktionalität nutzen, um Inhalte effizient zu erstellen, ergänzt durch klare Untertitel, um das Verständnis zu verbessern. Der visuelle und akustische Stil sollte präzise und ruhig sein, um sicherzustellen, dass die Informationen leicht verständlich sind.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Einführungsvideo für Ihre Klinik, das als zentraler Bestandteil eines allgemeinen Hubs für Patienten-Onboarding-Videoersteller positioniert ist und sich an potenzielle Patienten richtet, die Ihre Dienstleistungen erkunden. Verwenden Sie eine lebendige und professionelle visuelle Ästhetik, nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen und Szenen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um Ihre Einrichtung und Ihr Team zu präsentieren. Der Ton sollte lebhaft und einladend sein, um einen ansprechenden ersten Eindruck zu schaffen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein dynamisches 40-sekündiges Video, das darauf abzielt, das Engagement beim Patienten-Onboarding zu steigern, indem es einen schnellen Überblick über Patientenressourcen bietet, der für ein breites Publikum auf verschiedenen digitalen Plattformen gedacht ist. Die Produktion sollte einen modernen, energetischen visuellen Stil betonen, mit einem ermutigenden, klaren Audiotrack, der strategisch Größenänderungen des Seitenverhältnisses und Exporte nutzt, um seine Reichweite und Wirkung auf sozialen Medien und Klinik-Websites zu optimieren und effektiv Patientenbildung und -unterstützung zu skalieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert Ihr Patienten-Onboarding-Videoersteller

Erstellen Sie mühelos ansprechende und informative Patienten-Onboarding-Videos, die komplexe Informationen vereinfachen und neue Patienten in Ihrer Praxis willkommen heißen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Video aus einem Skript oder einer Vorlage
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Skript eingeben oder einfügen, um automatisch Szenen zu generieren. Alternativ können Sie Ihr Projekt starten, indem Sie eine professionelle Vorlage auswählen, die auf das Gesundheitswesen zugeschnitten ist, um Ihr Video schnell zu erstellen.
2
Step 2
Fügen Sie KI-Avatare für eine persönliche Note hinzu
Verbessern Sie Ihre Onboarding-Videos mit realistischen KI-Avataren. Diese digitalen Präsentatoren können wichtige Informationen effektiv kommunizieren und Ihre Videos für neue Patienten ansprechender und persönlicher gestalten.
3
Step 3
Verbessern Sie die Zugänglichkeit mit Voiceovers und Untertiteln
Verbessern Sie das Verständnis und die Zugänglichkeit, indem Sie Ihrem Video automatisch Untertitel hinzufügen. Sie können auch die Generierung von Voiceovers nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Patienten-Onboarding-Botschaft von allen klar verstanden wird.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr fertiges Video
Sobald es fertig ist, exportieren Sie Ihr Patienten-Onboarding-Video einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für verschiedene Plattformen geeignet sind. Dieser leistungsstarke Onboarding-Videoersteller stellt sicher, dass Ihre Inhalte Patienten überall erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Patientenbildungsprogramme skalieren

.

Entwickeln und verbreiten Sie eine breitere Palette von Patientenbildungsinhalten, um mehr Personen effizient zu erreichen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie dient HeyGen als umfassender Hub für die Erstellung von Patienten-Onboarding-Videos?

HeyGen bietet Gesundheitsfachleuten einen fortschrittlichen KI-Videoagenten und ein Videoerstellungshub, um ansprechende Patienten-Onboarding-Videos zu produzieren. Nutzen Sie Funktionen wie KI-Avatare und Text-zu-Video-Fähigkeiten, um komplexe medizinische Informationen zu vereinfachen und effizient Willkommensvideos für neue Patienten zu erstellen.

Kann HeyGen Gesundheitspraktiken bei der Erstellung von HIPAA- und Einwilligungsformular-Videoerklärungen unterstützen?

Absolut. Der intuitive Onboarding-Videoersteller von HeyGen ermöglicht es Ihnen, geführte Onboarding-Videos zu erstellen, einschließlich klarer HIPAA- und Einwilligungsformular-Videoerklärungen. Mit der Generierung von Untertiteln und szenenbasierter Bearbeitung können Sie sicherstellen, dass wichtige Informationen für Patienten leicht verständlich sind.

Welche Funktionen bietet HeyGen für Branding und Teamzusammenarbeit bei der Erstellung von Patienten-Onboarding-Inhalten?

HeyGen bietet robuste Anpassungsoptionen für Marken, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben in alle Patienten-Onboarding-Videos zu integrieren. Unsere Plattform unterstützt auch nahtlose Teamzusammenarbeit, sodass Gesundheitsteams effizient zusammenarbeiten können, um Videos zu erstellen und zu verwalten.

Wie kann HeyGen das Engagement beim Patienten-Onboarding steigern und die Patientenbildung skalieren?

HeyGen transformiert das Patienten-Onboarding-Erlebnis, indem es die Erstellung dynamischer, interaktiver Patienten-Onboarding-Videos ermöglicht, die das Engagement steigern. Durch die Nutzung von KI-Avataren und einer großen Auswahl an Vorlagen können Gesundheitspraktiken die Patientenbildung und -unterstützung effizient skalieren und eine konsistente und qualitativ hochwertige Kommunikation sicherstellen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo